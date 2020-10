أبوظبي تستقبل نزال نور محمدوف وجايتجي… من دون جمهور

أعلن الاتحاد الدولي للفنون القتالية، بأن اللقاء المرتقب بين البطل الروسي حبيب نور محمدوف ومنافسه الأمريكي جاستن جايتجي ضمن دورة “UFC 254” للفنون القتالية المختلطة، سيقام بدون جمهور.

وقالت متحدثة باسم الاتحاد “لضمان سلامة الحدث خلال وباء فيروس كورونا، سيقام النزال بدون حضور الجمهور، حيث يمكن مشاهدة النزال فقط على شاشات التلفزيون أو على الإنترنت حصرا”.

وسيقام النزال يوم السبت المقبل الموافق 24 من شهر تشرين الأول، في جزيرة القتال بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.

Khabib Nurmagomedov and Justin Gaethje just had a presser and squared off. Coolest moment was Gaethje initially posing with the interim title and then giving it back. He has maintained he is waiting for the real one. pic.twitter.com/QZJiidRmQc

— Ariel Helwani (@arielhelwani) October 21, 2020