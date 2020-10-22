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أبوظبي تستقبل نزال نور محمدوف وجايتجي… من دون جمهور

منذ 18 دقيقة
آخر تحديث: 22 - أكتوبر - 2020 6:37 مساءً
نور محمدوف

نور محمدوف

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أعلن الاتحاد الدولي للفنون القتالية، بأن اللقاء المرتقب بين البطل الروسي حبيب نور محمدوف ومنافسه الأمريكي جاستن جايتجي ضمن دورة “UFC 254” للفنون القتالية المختلطة، سيقام بدون جمهور.

وقالت متحدثة باسم الاتحاد “لضمان سلامة الحدث خلال وباء فيروس كورونا، سيقام النزال بدون حضور الجمهور، حيث يمكن مشاهدة النزال فقط على شاشات التلفزيون أو على الإنترنت حصرا”.

وسيقام النزال يوم السبت المقبل الموافق 24 من شهر تشرين الأول، في جزيرة القتال بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.

يشار إلى أن نور محمدوف خاض 28 نزالا في مسيرته الاحترافية وحافظ على سجل خالي من الهزائم. في حين خاض جاستن جايتجي 24 نزالا حقق 22 فوزا وهزيمتين.

وينتظر عشاق رياضة الفنون القتالية المختلطة بفارغ الصبر النزال المرتقب بين البطلين يوم 24 أكتوبر الجاري، فى جزيرة القتال Fight Island” بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي.

وأثار نور محمدوف الجدل بسبب أخبار انتشرت حول اعتزاله اللعبة بعد وفاة والده وبسبب كورونا، الأمر الذي نفاه مدير أعماله علي عبد العزيز.

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