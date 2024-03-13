أبوظبي ودبي تجمعان نجوم العالم في عروض ممتعة!

أعلن “مهرجان دبي للكوميديا” عن انضمام نجمة الكوميديا الكندية كاثرين رايان، وفرقة لاف تريب الفلبينية الشهيرة، بقيادة اليكس كاليخا، إلى قائمة النجوم المشاركين في دورة عام 2024. ويحتضن مهرجان دبي للكوميديا مجموعة من العروض الكوميدية الممتعة في قلب دبي في الفترة بين 12 و21 نيسان (أبريل)، ليمنح زواره تجربة لا تنسى مع مجموعة أبرز المواهب الكوميدية الاستثنائية، في المسرح الرئيسي في “دبي أوبرا”.

كاثرين رايان – عرض باللغة الإنكليزية

تتميز كاثرين رايان بمواهبها المتعددة كنجمة كوميدية وكاتبة ومقدمة برامج وممثلة ومغنية، وتقدم عرضها الأول في دبي خلال مهرجان دبي للكوميديا. وتتفرد رايان بأسلوبها الكوميدي اللاذع، المشابه لنمط أسطورة الكوميديا جوان ريفرز، كما فازت على العديد من الجوائز ونجحت ببناء قاعدة جماهيرية واسعة حول العالم. كما تعتبر رايان وجهاً مألوفاً للغاية في برامج مسابقات المشاهير التلفزيونية والإذاعية البريطانية، بما يشمل دورها كقائدة فريق في البرنامج المحبوب “8 من أصل 10 قطط”

قدمت كاثرين رايان أيضاً عروضها الكوميدية في برنامج “لايف آت ذا أبولو” على بي بي سي، وأطلقت عرضين خاصين على نتفليكس هما “إن ترابل” عام 2017 و”غليتر روم” عام 2019، كما فازت بجائزة المرأة المضحكة لعام 2008 بفضل أدائها المميز، وفي عام 2023 فازت بجائزة أفضل أداء كوميدي نسائي في حفل توزيع جوائز الكوميديا الوطنية لعملها في برنامج “خلف الستار مع كاثرين ريان”.

“لاف تريب” – عرض باللغة التاغالوغية

يتكون فريق “لاف تريب” الكوميدي من أربعة كوميديين مشهورين في الساحة الكوميدية الفلبينية، وهم: أليكس كاليجا، وبويناوبرا، وجيبس جالون، وماك نافاريز. وتوفر عروض الفرقة قالباً متكاملاً من المواهب، تجمع بين روح الدعابة التي يتمتع بها أليكس وحضوره الآسر على خشبة المسرح؛ وملاحظات بويناوبرا المميزة مع نقده اللاذع للمواضيع التي يخشاها الحضور وتحديات الأبوة والأمومة؛ وصولاً إلى كوميديا ماك المثيرة والشجاعة التي تتخطى الحدود، وتتناول موضوعات مثل الفقر والظلام مع موسيقى الروك؛ وعروض جيبس الترفيهية التي تأخذ المشاهدين في دوامة من المشاعر تنتقل من الانزعاج الصامت إلى الغضب الكبير، ليستمتع الحضور بعرض لا يفوت يجمع كل عناصر الكوميديا في تناغم مذهل. يضمن هذا العرض ليلة مليئة بالضحك والإبداع ولا تفوت يوم 13 نيسان.

“أسبوع أبوظبي للكوميديا”: باسم يوسف وماز جبراني (عرض مشترك باللغة الإنكليزية)

وفي الإمارات والكوميديا أيضاً، يشارك باسم يوسف وماز جبراني في فعاليات النسخة الأولى من “أسبوع أبو ظبي للكوميديا”، لينضمّا إلى قائمة من ألمع نجوم الكوميديا الارتجالية على مستوى العالم، بمن فيهم عزيز أنصاري وتوم سيغورا. ومن المتوقع أن يُلهب الثنائي خشبة المسرح بفقرات كوميدية مشتركة تعكس قدرتهما على تأليف أجمل السرديات والطرائف التي ترسم البسمة على وجه الحضور، وذلك خلال عرضهما المترقب في 24 أيار (مايو) المقبل.

وينطلق هذا المهرجان الكوميدي السنوي، الذي تنظّمه “دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي” وجزيرة ياس بالتعاون مع “لايف نيشن” أبوظبي، بين 18 و26 أيار في “الاتحاد أرينا” بجزيرة ياس، حيث تم تطويره ليتصدّر مشهد الفعاليات الترفيهية الحيّة في أبوظبي، ويضمن للحضور الاستمتاع بأسبوع شيّق من العروض الفكاهية بمشاركة نجوم الكوميديا العالميين والمواهب الشابة.

ويتشارك الثنائي يوسف وجبراني خشبة مسرح “الاتحاد أرينا” ليقدّما أمسيةً فريدةً تضمن للجميع الاستمتاع بفقرات حافلة بالبهجة والفكاهة. تحوّلت مسيرة باسم يوسف المهنية من الجراحة إلى الكوميديا مستفيداً مما يتميز به من الفطنة وحدّة الذكاء وتعليقاته الزاخرة بالأفكار. وقدّم باسم “البرنامج”، أول عرض سياسي ساخر في الشرق الأوسط، والذي حظي بشعبية كبيرة وحقّق 30 مليون مشاهدة في أسبوع واحد. وصنّفته مجلة “التايمز” ضمن قائمة أكثر الشخصيات المؤثرة لعام 2013، كما حصل على الجائزة الدولية لحرية الصحافة.

وبدوره، شارك الممثل والكوميدي العالمي ماز جبراني في العديد من العروض التلفزيونية الشهيرة، بما فيها “غريز أناتومي” و”كيرب يور إنثوسيازم” و”لاست مان ستاندنغ” و”شيملس”. كما لعب دور البطولة في الفيلم الكوميدي الهندي الحائز جوائز “جيمي فيستفود: البطل الأميركي”، الذي شارك في كتابته وإنتاجه. وتشمل عروضه الكوميدية الارتجالية الأخرى “إميغرانت”، أحد أعمال “نتفلكس” الأصلية، إلى جانب عروضه الفردية على منصة “شو تايم” مثل “براون أند فريندلي” و”آي كوم إن بيس”. وقدّم في ربيع عام 2016 عرضاً مميزاً في البيت الأبيض، حيث نال شرف لقاء ميشيل أوباما. كما أطلق أخيراً عرضاً كوميدياً ارتجالياً جديداً بعنوان “ذا بيردس أند ذا بيز”، وهو متوافر حالياً على منصة “يوتيوب”.