أبو الليف يدخل في نوبة بكاء على الهواء بسبب أحواله المادية

دخل المطرب نادر أبو الليف في نوبة بكاء بسبب ضيق أحواله المادية وعدم مساعدة نقابة المهن الموسيقية له.

وقال نادر أبو الليف خلال تصريحات تليفزيونية: دخلت مؤخرًا العناية المركزة وعملت جراحة ودفعت 88 ألف جنيه، ومستلفهم عشان أدفعهم للمستشفى، النقابة كانوا عايزين يدوني 15 ألف جنيه عشان أدفع تكاليف المستشفى اللي مستلفهم من صحابي، هما دول اللي انتخبناهم في المجلس، حرام عليكم، لو اتعرض عليا النهارة أي حاجة هوافق عشان أوفر الأكل للأربعة اللي في رقبتي مراتي وعيالي التلاتة.

وذكر أبو الليف بعد إجرائه الجراحة على نفقته الخاصة، في تصريحات تلفزيونية: حلو تاخد مني ضريبة على أي فرح أو أي حفلة، ولما أتعب ملاقيكش في ضهري، اشمعنا متقفوش جمبي وأنا مافيش شغل، وحلمي عبد الباقي مش في إيديه الإمكانيات أنه يعمل لي حاجة، أنا معاشي 900 هيأكلولي عيالي إزاي؟ من مدارس وأكل وشرب، بقالي شهر مقدم الطلب لـسكرتير النقابة ووكيلها ومحدش بيرد عليا ولا يعبرني.

جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان نادر أبو الليف هي العرض المسرحى “عزيز وغالى” ويشارك في بطولته كل من الفنان علاء زينهم وهشام عبد الحميد ورانيا صالح وأحمد على وعزة المراكبي ومجدى سعيد ومن تأليف احمد عبد الله واخراج محمد السباعى .

أحداث المسرحية تدور حول رصد سلوك وحياة شاب عاش حياة مرفهة جدًا، إلا أن الظروف المحيطة أجبرته على أن يعيش حياة أخرى مختلفة تمامًا، وعلى النقيض من الحياة التي كان يعيشها في السابق، ما ساهم في تغيير سلوكياته اليومية بشكل مغاير تماما بما يتنافى مع شخصيته، وذلك في إطار عمل كوميدى.