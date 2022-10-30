أتلانتا يستعيد المركز الثاني في الدوري الإيطالي

عاد أتلانتا إلى المركز الثاني بين فرق دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم بعد فوزه وبفضل هدفين من لاعبيه هانز هيتبور وأديمولا لوكمان 2-صفر على مضيفه إمبولي، الأحد.

أحرز الضيوف هدف السبق في الدقيقة 32 عندما تصرف هيتبور بصورة تلقائية وسدد في شباك أصحاب الأرض من خارج منطقة الجزاء.

وحصل إمبولي على فرصة للتعادل بعد ذلك بقليل لكن المدافع رفائيل تولوي أنقذ شباك فربقه في الوقت المناسب وأبعد تسديدة تيرون إيبوهي.

وقبل نهاية الشوط الأول حصل أتلانتا على ركلة جزاء بسبب لمس ماتيا ديسترو الكرة بيده لكن حارس المرمى المنافس جوليلمو فيكاريو أنقذها.

وعزز لوكمان تقدم أتلانتا في الدقيقة 59 عندما أحرز الهدف الثاني بتسديدة متقنة من داخل منطقة الجزاء استقرت في يسار مرمى أصحاب الأرض.

وحاليا يحتل فريق المدرب جيان بييرو جاسبريني المركز الثاني بين فرق البطولة العشرين برصيد 27 نقطة متخلفا بخمس نقاط عن نابولي صاحب الصدارة ومتقدما بنقطة واحدة على ميلان الذي سيلعب خارج أرضه في مواجهة تورينو في وقت لاحق اليوم الأحد.