أتلتيكو مدريد يحصّن مركزه الثالث بفوز مهم على فالنسيا

حصن أتلتيكو مدريد مركزه الثالث في ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم، بفوز عريض على ضيفه فالنسيا 3-0، ضمن منافسات المرحلة السادسة والعشرين من الـ”ليغا” السبت.

وسجل ثلاثية نادي العاصمة كل من الفرنسي أنطوان غريزمان (23)، البلجيكي يانيك كاراسكو (49) والفرنسي الآخر توما ليمار (67).

وبهذا الفوز الثالث تواليا لأتلتيكو في الدوري، رفع “كولتشونيروس” رصيده إلى 51 نقطة في المركز الثالث، بفارق خمس نقاط عن غريمه العاصمي ريال مدريد الثاني الذي يحل على برشلونة المتصدر (65 نقطة) الأحد في الكلاسيكو المنتظر.

أما فالنسيا الذي يقدم أداء متذبذبا في الموسم الحالي، فبقي في المركز السابع عشر مع 26 نقطة، ويدور في فلك منطقة الهبوط.

وفي مباريات أخرى، السبت أيضا، تعادل ألميريا مع ضيفه قادش 1-1، ورايو فايكانو مع ضيفه جيرونا 2-2، فيما سقط إسبانيول على أرضه أمام سلتا فيغو 1-3.