الأحد 1 صفر 1444 ﻫ - 28 أغسطس 2022 |
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أتلتيكو يقترب من ضم نجم ريال مدريد

منذ 32 دقيقة

سيرجيو ريجيلون

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بات نادي أتلتيكو مدريد الإسباني على مشارف التعاقد مع لاعب بارز، يدعم به الجبهة اليسرى للخط الخلفي.

ووفقا لصحيفة “الصن” البريطانية، فإن الإسباني سيرجيو ريجيلون، ظهير توتنهام هوتسبير الإنجليزي، سينضم خلال ساعات للأتليتي.

وأشارت إلى إفساح أتلتيكو المجال لوصول ريجيلون بموافقته على بيع لاعبه رينان لودي لنادي نوتنجهام فورست الإنجليزي، ليكون ثامن صفقات الفريق الصاعد حديثا للبريميرليج.

وتحرك الروخيبلانكوس نحو ريجيلون بعدما علم برغبة توتنهام في التخلص من لاعب ريال مدريد السابق، عقب خروجه من حسابات مدربه أنطونيو كونتي.

وارتبط صاحب الـ25 عاما في الأيام الماضية بالانتقال إلى لاتسيو الإيطالي قبل أن يدخل أتلتيكو على خط المفاوضات، محولا وجهته للعاصمة الإسبانية “مدريد”.

وحال إتمام الصفقة، فإن ريجيلون سينضم لقائمة الخائنين بالنسبة لجماهير ريال مدريد، نظرا لكونه لاعب سابق في الفريق الملكي، فضلا عن كونه أحد ناشئي النادي.

وسينضم ريجيلون بذلك إلى لاعبين أمثال ألفارو موراتا وماركوس يورنتي، اللذين يلعبان لأتلتيكو بعدما سبق لهما ارتداء ألوان الميرينجي.

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