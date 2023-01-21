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أتليتيكو بقيادة جريزمان يعود لطريق الانتصارات

منذ 55 دقيقة
أنطوان جريزمان

أنطوان جريزمان

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سجل أنطوان جريزمان هدفا وأرسل تمريرة حاسمة في عودة أتليتيكو مدريد إلى طريق الانتصارات بالفوز 3-صفر على ضيفه ريال بلد الوليد في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم (السبت 21-1-2023).

ومنحت أهداف جريزمان وألفارو موراتا وماريو هيرموسو في الشوط الأول الفوز لأتليتيكو صاحب المركز الرابع للمرة الثانية في آخر سبع مباريات في الدوري، في حين أن الهزيمة الخامسة على التوالي لبلد الوليد تركته فوق منطقة الهبوط في المركز 17.

وسيطر فريق المدرب دييجو سيميوني على المباراة بعد أن سجل جميع أهدافه الثلاثة في غضون 10 دقائق.

وهيأ جريزمان الكرة لموراتا ليسجل الهدف الأول في الدقيقة 18 بلمسة ذكية، قبل أن يسجل جريزمان بنفسه هدفا رائعا بكعب القدم.

كما شارك الفرنسي بقوة في الهدف الثالث، حيث أرسل الكرة لهيرموسو من ركلة حرة.

وتصدى جوردي ماسيب حارس بلد الوليد لضربة رأس من هيرموسو في الدقيقة 28 لكن الكرة التي ارتدت إليه سقطت عند قدميه ليهز مدافع أتليتيكو الشباك.

وتراجع ايقاع المباراة قليلا في الشوط الثاني مع عودة أتليتيكو للدفاع، بينما ضغط بلد الوليد المحبط من أجل تسجيل هدف لكنه لم يتمكن من اختراق منافسه.

    المصدر :
  • رويترز

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