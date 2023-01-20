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أتليتيكو يتعاقد مع "ممفيس ديباي" قادما من برشلونة

منذ 30 دقيقة
ممفيس ديباي

ممفيس ديباي

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أعلن برشلونة وأتليتيكو مدريد المنافسان بدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم (الجمعة 20-1-2023) انتقال ممفيس ديباي إلى نادي العاصمة الإسبانية قادما من النادي القطالوني بعقد يستمر عامين ونصف.

وتدرب المهاجم البالغ عمره 28 عاما مع أتليتيكو مدريد أمس الخميس بإذن من برشلونة.

وسيمنح اللاعب الهولندي أتليتيكو مدريد مزيدا من الخيارات الهجومية بعد رحيل البرتغالي جواو فيلكس إلى تشيلسي معارا في وقت سابق من الشهر الجاري.

وقال برشلونة في بيان إنه سيحصل على مبلغ قدره “ثلاثة ملايين يورو (3.25 مليون دولار) إضافة إلى مليون واحد كمتغيرات”.

وانضم ديباي، الذي سبق له اللعب في أيندهوفن ومانشستر يونايتد، إلى برشلونة مجانا في يوليو تموز 2021 بعقد يمتد عامين قادما من أولمبيك ليون.

وخاض 42 مباراة مع برشلونة وسجل 14 هدفا، لكنه سقط من حسابات المدرب تشافي بعد التعاقد مع المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي العام الماضي.

وسجل ديباي 43 هدفا في 86 مباراة دولية منذ ظهوره الأول مع هولندا في 2013، ليبتعد بفارق سبعة أهداف عن الهداف التاريخي للمنتخب روبن فان بيرسي.

    المصدر :
  • رويترز

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