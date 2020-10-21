أثرياء الصين حطموا الرقم الأميركي .. و”جاك ما” يتصدر بثروة بلغت 58 مليار

رغم جائحة كورونا وتردي الأوضاع الاقتصادية حول العالم، وانهيار العديد من الدول في مواجهة الجائحة والإغلاق التام الذي تسبب في كثير من الخسائر، حققت الصين وهي دولة المنشأ لفيروس كورونا ازديادا كبيرا في نادي الأثرياء الذين زادوا بمتوسط ​​خمسة مليارديرات جدد في الأسبوع.

ساعدت موجة الاكتتابات العامة الأولية والنمو التكنولوجي القوي، أصحاب المليارات في الصين، على إضافة 1.5 تريليون دولار إلى ثرواتهم، مما رفع إجمالي ثرواتهم إلى 4 تريليونات دولار، في أسرع نمو لها على الإطلاق.

وبحسب قائمة “هورون ريتش 2020″، أضافت الصين 257 مليارديرا جديدا خلال العام الماضي – بمتوسط ​​خمسة مليارديرات جدد في الأسبوع – ليصل العدد الإجمالي إلى 878 مليارديرا، وفقا لما نقلته شبكة “سي إن بي سي”.

ويتجاوز ذلك عدد المليارديرات المسجل في الولايات المتحدة عند 788 مليارديرا. قال روبرت هوغويرف، رئيس مجلس إدارة شركة “هورون” وكبير الباحثين بها: “لم يشهد العالم قط هذا القدر الهائل من الثروة خلال عام واحد فقط”.

ساعدت أسواق الأسهم الصينية المتنامية، والإقبال الهائل على طرح الشركات في البورصة، والنمو المتزايد في قطاع التكنولوجيا، على دعم طفرة الثروة الأخيرة في البلاد.

تصدر جاك ما، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي السابق لشركة “علي بابا”، تصنيف المليارديرات الصيني، للعام الثالث على التوالي، حيث بلغت ثروته 59 مليار دولار.

نمت ثروة ما بنسبة 45%، ويرجع ذلك أساسا إلى الاكتتاب العام الأولي القادم لشركة التكنولوجيا المالية العملاقة التابعة له “آنت جروب”.