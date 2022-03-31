أجويرو يفكّر بالعودة الى الملاعب!

أكد سيرجيو أجويرو، مهاجم برشلونة السابق، أنه يود لعب كرة القدم مرة أخرى، خلال الفترة الحالية.

وقال أجويرو، خلال تصريحاته لقناة “TyC Sports” الأرجنتينية: “بالأمس خطر ببالي أنني يمكنني لعب كرة القدم مرة أخرى”.

وأضاف: “أخبرني الأطباء أنه يجب أن أظل لمدة 5 أو 6 أشهر بلا نشاط، لكنني بالفعل أريد أن أتدرب مرة أخرى”.

وعن إمكانية مشاركته في مباراة أساطير الأرجنتين، علق ساخرا: “أود أن أشارك، لكنني لم أحضر حذائي”.

واختتم بالحديث عن مشاركة منتخب الأرجنتين في مونديال قطر، قائلا: “يجب مشاهدة الكثير من المباريات للخصوم، فهو أمر أساسي، لكن الأرجنتين دائما مرشحة للقتال من أجل لقب كأس العالم”.

وكان أجويرو قد أعلن في كانون الأول الماضي، اعتزاله كرة القدم، بسبب مشاكل في القلب.