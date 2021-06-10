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أحدث ظهور لـ محمد صلاح خلال قضاء إجازة على البحر

10 - يونيو - 2021
محمد صلاح

محمد صلاح

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نشر نجم المنتخب المصري ونادي ليفربول الإنكليزي، محمد صلاح، صورة جديدة على صفحته الخاصة في “إنستغرام”.

وحظيت الصورة التي ظهر فيها النجم المصري على أحد القوارب في البحر بالكثير من الإعجابات التي تجاوزت المليون بأقل من 24 ساعة.

وعلق اللاعب على الصورة بوضع رمز قلب والعلم المصري، يذكر أن صلاح يقضي إجازة على أحد الشواطئ المصرية.

 

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وكشفت الممثلة المصرية، ديانا هشام، يوم الاثنين، عن مكان إجازة محمد صلاح، وهو أحد الفنادق الموجودة في منطقة العلمين بالساحل الشمالي، وذلك في صورة تظهر فيها معه شاركتها عبر حسابها على “إنستغرام”، وأشارت إلى أنها شعرت بالفخر من لقائها به، وذلك بحسب “سبوتنيك”.

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