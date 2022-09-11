إحدى المتابعات تشعل غضب ندين نسيب نجيم: "رخيصة بتقبض ‏مصاري"‏

لا تزال تداعيات الصورة الغامضة التي نشرتها الفنانة اللبنانية ندين نسيب نجيم، عبر حسابها على إنستغرام، حيث ظهرت قابضة بيدها يد رجل مجهول، مستمرة.
فبعدما انهالت تعليقات المتابعين حول هوية الرجل، أكدت ندين أن الأسماء المطروحة جميعها خاطئة.
وبينما ذكر البعض اسمي نجمي سوريا قصي خولي ومعتصم النهار، نفت الممثلة اللبنانية جملة وتفصيلاً تلك الإشاعات، مؤكدة أنهما كأخويها.
إلا أن الأمور لم تبق هادئة، فقد عكّر تعليق مزاج الممثلة، حيث اتهمتها احدى المتابعات بأن علاقتها هذه ليست جديدة، بل بدأت قبل طلاقها من زوجها هادي الأسمر قبل سنوات، ما أشعل غضب نجيم على “تويتر”.
وقالت المتابعة: “على فكرة مو من فترة من وهي متزوجة من هادي وهي بتعرفه وخربت بيتها على شانه للأسف بس اللي بيبتدي غلط أكيد معروفة نهايته”.
لترد عليها ندين: “.. بعد ناقص وحدة رخيصة بتقبض مصاري تجي تحكي عن إنسانة متلي تعبت على حالها كان مفروض يلي باعتك يفهمك ويشرحلك انه انا قررت اترك وما طلّعت ورأيي وما بندم ابدأ عندي الف سبب واذا بعد بتجيبي سيرة هل الشب أو طلاقي رح اسحبك وين ما كنتي وزتك بالحبس يا رخيصة”.