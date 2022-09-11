إحدى المتابعات تشعل غضب ندين نسيب نجيم: "رخيصة بتقبض ‏مصاري"‏

لا تزال تداعيات الصورة الغامضة التي نشرتها الفنانة اللبنانية ندين ‏نسيب نجيم، عبر حسابها على إنستغرام، حيث ظهرت قابضة بيدها يد ‏رجل مجهول، مستمرة‎.‎

فبعدما انهالت تعليقات المتابعين حول هوية الرجل، أكدت ندين أن ‏الأسماء المطروحة جميعها خاطئة‎.‎

وبينما ذكر البعض اسمي نجمي سوريا قصي خولي ومعتصم النهار، ‏نفت الممثلة اللبنانية جملة وتفصيلاً تلك الإشاعات، مؤكدة أنهما ‏كأخويها‎.‎

إلا أن الأمور لم تبق هادئة، فقد عكّر تعليق مزاج الممثلة، حيث ‏اتهمتها احدى المتابعات بأن علاقتها هذه ليست جديدة، بل بدأت قبل ‏طلاقها من زوجها هادي الأسمر قبل سنوات، ما أشعل غضب نجيم ‏على “تويتر”‏‎.‎

وقالت المتابعة: “على فكرة مو من فترة من وهي متزوجة من هادي ‏وهي بتعرفه وخربت بيتها على شانه للأسف بس اللي بيبتدي غلط ‏أكيد معروفة نهايته”.‏

لترد عليها ندين: “.. بعد ناقص وحدة رخيصة بتقبض مصاري تجي ‏تحكي عن إنسانة متلي تعبت على حالها كان مفروض يلي باعتك ‏يفهمك ويشرحلك انه انا قررت اترك وما طلّعت ورأيي وما بندم ابدأ ‏عندي الف سبب واذا بعد بتجيبي سيرة هل الشب أو طلاقي رح ‏اسحبك وين ما كنتي وزتك بالحبس يا رخيصة”.‏