أحلام تؤجل إطلاق ألبومها … وما علاقة مسبار الأمل؟

أجلت الفنانة الإمارتية أحلام إطلاق ألبومها الجديد “فدوة عيونك” والذي كان من المقرر إطلاقه أمس الاثنين.

وأعلنت الفنانة الإمارتية أن التأجيل جاء بسبب مسبار الأمل الإماراتي، الذي يصل اليوم الاثنين، إلى كوكب المريخ.

ونشرت أحلام عبر حسابها في موقع تويتر، أنها تؤجل صدور الألبوم حتى الخميس.

وأضافت أنها تشعر بالفخر كونها “تنتمي إلى هذا البلد العظيم”.

ويعد الأمل أول مسبار عربي يستشكف الكواكب، وانطلق نحو الفضاء منذ 7 أشهر.

وتعمل الإمارات على تغطية الحدث في جميع وسائل الإعلام.

وألبوم أحلام الجديد يضم أغاني مثل “فدوة عيونك”، و”الله يرحمه”، و”تشرق الشمس وتغيب”.