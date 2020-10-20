أحلام توجه رسالة اعتذار لـزوجها بعد دخوله إلى المستشفى

علاقة متينة بين النجمة الإماراتية أحلام الشامسي وزوجها بطل الرالي القطري مبارك الهاجري (24 سبتمبر 1963 -)، حيث تحرص دوما على إظهارها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولا توفر أي فرصة للتعبير عن حبها لوالد أبنائها الثلاث، فاهد 16 سنة، فاطمة 12 سنة، لولوة 10 سنوات، وكما توضح دائما في مقابلاتها أن علاقة حب كبيرة تجمعها بزوجها منذ أكثر من 15 سنة.

وبعد دخول الهاجري إلى المستشفى، وجهت الفنانة الإماراتية أحلام، رسالة اعتذار إلى زوجها مبارك الهاجري، بعد تعرضه لوعكة صحية مؤخرا.

وكتبت أحلام على صفحتها الشخصية على “فيسبوك” رسالة إلى زوجها، اليوم الاثنين، قالت فيها: “يا لومي فيك يا بومحمد الغالي حبيبي ألف سلامة عليك وما تشوف شر وجعل ما جاك تكفير يا رب”.

وتابعت: “يا رب تطلع من المستشفى قريب وسامحني وحللني إني بعيدة عنك وما أقدر أجي عندك وأشيلك مثل ما انت دايم شايلني، لا خلاني الله منك ابوي وحبيبي وصديقي واخوي وقطعة من قلبي”.

​يشار إلى أن آخر حفلات أحلام أحيتها في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، وكانت في المملكة العربية السعودية على مسرح بجدة، ضمن احتفالات اليوم الوطني السعودي.

” الملكة” 52 عاما وهو اللقب الذي يطلقه عليها جمهورها، كما لقبها المغني السعودي محمد عبده بلقب «فنانة الخليج»، كما تُعتبر أحد المغنيات الأعلى أجراً بإحياء الحفلات والمهرجانات في الوطن العربي، وهي أول فنانة خليجية غنت في تونس وذلك في مهرجاناتّ قرطاج المعروفة بأسم «سوسة والحمامات» كما شاركت بالغناء في فلسطين لمرّتين في مهرجانات رام الله وبير زيت، وهي المطربة الخليجية الأولى والوحيدة إلى اليوم التي شاركت بمهرجان جرش بالأردن لمرتين، ليبيا والجزائر، مهرجان تدمر بسوريا، لبنان، المغرب في كلّ من مهرجان موازين العالمي ومراكش.