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أحلام حزينة بسبب ابنها “فاهد” وتطلب الدعاء له

19 - مايو - 2021
احلام مع ابنها فاهد

احلام مع ابنها فاهد

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يتواجد ابن الفنانة الاماراتية أحلام الشامسي في إحدى مستشفيات السعودية وذلك بحسب ما كشفت والدته التي لم تفصح عن المرض الذي يعاني منه.

ونشرت أحلام صورة لابنها فاهد الهاجري عبر صفحتها على ”تويتر“، ووجهت له رسالة قائلة: ”جعلك يا رب في فرح وسعاده وسنينك سعيده ويا رب وجعل ربي يسخر لك ملائكة السماء وجنود الارض والطيبين من عباده الصالحين ويكبر حظك ويجعل لك شان يا رحيم كل عام وانا اشوف تكبر معاي وانا فخوره فيك الحمد لله على نعمه فاهد“.

وانهالت التعليقات على تغريدة أحلام من متابعيها تدعو إلى ولدها، وكان من ضمنهم تعليق من حساب يحمل اسم ”حواء“، حيث طمأن أحلام على ابنها الموجود حاليا بالمستشفى، قائلا: ”أطمنك يا ملكة أن ابنك فاهد بخير وصحة وعافية وسلامة وأموره كلها طيبة وأنا أشوفه قدامي الحين ولا تحاتينه احنا حاطينه في عيوننا هنا في المستشفى في بلدك ودارك الثاني“.

وردت أحلام على تعليق ”حواء“، قائلة: ”الله يعز السعوديه ويعزكم ويسعدكم ما قصرتوا معاهم الحمد لله الحمد لله ربي لك الحمد والشكر“، مختتمة بوضع وجه تعبيري يبكي ويذرف الدموع، لتؤكد خوفها الشديد على ابنها.

    المصدر :
  • إرم نيوز

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