أحمد السبكي: ياسمين صبري ما تشليش نص فيلم

كشف المنتج أحمد السبكي عن رأيه في الفنانة ياسمين صبري، بعد أن أنتجت لها مؤسسة السبكي الإنتاج عدة أفلام.

وفي لقاء تلفزيوني للمنتج أحمد السبكي “ببرنامج RESTART”، قال رأيه في ياسمين صبري وأدائها قائلاً: “ياسمين صبري ما تشليش نص فيلم وجمالها غالب على موهبتها”، مشيراً إلى أن الجمهور يرى شكلها قبل أن يتعرف على موهبتها.

حيث اعتبر السبكي هذا الأمر سلاحًا ذو حدين، قائلاً: “إن الجمهور حينما يشعر بالشبع من جمال الفنانة يريد بعدها أن يرى الموهبة الخاصة به في التمثيل، موضحًا إن “كل فتاة جميلة ترغب في أن تكون ممثلة”.

وبحسب رأيه اعتبر أن “الممثلة في حال امتلكت الجمال إلى جوار الموهبة يعد هذا أمرًا جيدًا للغاية، ولكن في حال لم تكن هناك موهبة لن يرى الجمهور إلا صورة حلوة فقط لسيدة جميلة، وسواء تحدثت أم لم تتحدث لن يشكل ذلك أي فارق”.

وعن مشاركتها في أفلامه قال هي من عرضت عليا أن تعمل معي مقابل عدم دفع أجر لها مقابل العمل في الأفلام”.