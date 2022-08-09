الثلاثاء 11 محرم 1444 ﻫ - 9 أغسطس 2022 |
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أحمد السعدني في ذكرى رحيل طليقته: ٣ سنين بحاول مفتكرش اليوم ده

منذ 8 دقائق
احمد السعدني وطليقته وأولاده

احمد السعدني وطليقته وأولاده

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نشر الفنان أحمد السعدني صورة له بصحبة طليقته ليحي ذكرى وفاتها، وذلك من خلال حسابها الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعى ” فيسبوك”.

وعلق عليها قائلا: “٣ سنين بحاول مفتكرش اليوم ده و لا اجيب سيرته لإن باختصار هو اسوأ يوم في عمري بس لو حد حيدعيلك دعوه حلوه بسببي يبقي كتر خيره الله يرحمك يا انضف و اطيب قلب”.

ومن ناحية اخرى تواصل نقيب المهن الفنية في مصر مع ابن الفنان صلاح السعدني الفنان أحمد السعدني عبر اتصالًا هاتفًا يسأله عن صحة الفنان صلاح السعدني، وقال إن كافة الأخبار الواردة هي إشاعة لا صحة لها.

وشارك صلاح السعدنى فى عدد من المسرحيات التى تألق بها، وكانت أغلب الأدوار التى يشارك بها هي دور العمدة، لذلك قلق متابعيه وجماهيره من هذه الأخبار غير المؤكدة حتى الاًن.

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