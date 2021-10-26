أحمد السقا لـ "صوت بيروت انترناشونال": لم أخطئ.. ولم أعتذر

يعتبر أحمد السقا من أكبر وأهم النجوم المصريين الذين قدموا أفلاماً سينمائية ومسلسلات تلفزيونية حققت نجاحات كبيرة في مصر والعالم العربي. قبل أيام كّرم السقا من قبل إدارة مهرجان “الجونة السينمائي” على مسيرته الفنية التي تمتد لأكثر من 30 عاماً، وقد دخل على السجادة الحمراء برفقة زوجته الإعلامية مها الصغير وأبناؤهما الثلاثة ياسين، ناديا وحمزة. وفي حواره مع “صوت بيروت انترناشونال” عبّر السقا عن فرحته بهذا التكريم وقال “لا أعتبر ما جرى على خشبة مسرح “الجونة” تكريماً بل تشريفاً وأود أن أشكر إدارة المهرجان التي كرمتني الآن ولم ينتظروا تقدمي في العمر ولا شك أن المسؤولية زادت على عاتقي حملا كبيراً”.

وبالنسبة لإعتذاره عما بدر منه تجاه جيل النجوم في السبعينيات والثمانينيات أكد السقا أنه لم يعتذر قائلاً “أنا مصّر على كلامي، فأنا لم أخطئ بحق أحد بل قلت أن التقنيات في تلك الفترة لم تكن تساعد صناع السينما ونجومها في تقديم أعمال مميزة على الصعيد الفني والتقني أما من اعتبر كلامي مسيئا لهذين الجيلين فهو فهم تصريحاتي خطأ”.

أما كيف ينظر إلى السينما المصرية فأوضح قائلا “السينما المصرية عظيمة بتاريخها ومن يريد أن يتعرف على ثقافة شعب معين عليه أن يشاهد الانتاج السينمائي في بلده، وثقافة المصريين عميقة جدا ومجتمعنا يتطور بأسلوب مميز”.

ويعيد السقا أسباب نجاحه إلى إجتهاده في إختيار الادوار التي ترضي جمهوره وبما أنه يصّر على تقديم المشاهد الخطيرة اشار إلى أنه “أحب أن أقوم بهذه المشاهد على قدر المستطاع وعندما يكون المشهد مؤذيا أستعين بالبديل، علما أني أجهز نفسي جسديا ونفسيا قبل كل مشهد أقف به أمام الكاميرا والدور الجميل يفرض نفسه عليّ”، ولماذا يلقب بالوفي داخل الوسط الفني يقول “أنا أحب الوفاء لذلك أسعى لتطبيق هذه الصفة مع كل الذين تعاملت معهم خلال مسيرتي الفنية والذين وقفوا إلى جانبي كما اكن لهم كل المحبة”.

وفيما إن كنا سنراه في هوليوود خاصة أنه تلقى عروضاً عديدة منها مع جان كلود فاندام اوضح السقا أن وصوله إلى هوليوود هو بأمر الله فإذا كتبت له فأهلا وسهلا.

واخيراً تحدث الممثل المصري عن مؤهلاته الاكاديمية قبل أن ينخرط بشكل إحترافي في عالم السينما وقال أنه تخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية في القاهرة، حيث كان الاول على دفعته لمدة 4 سنوات واوضح انه درس ايضا الاخراج السينمائي وتابع بعض الدراسات في جنوب افريقيا. وتحدث عن اهمية الاستمرار في التدريب وخاصة على مشاهد الحركة الخطرة.

وعن جديده على الصعيد الفني أعلن عن تعاقده للمشاركة في بطولة “الاختيار” في الموسم الثالث لرمضان المقبل إلى جانب كريم عبد العزيز وأحمد عز.