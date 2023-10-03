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أحمد خالد صالح ينضم لأبطال فيلم "فرقة الموت" بطولة أحمد عز

منذ 9 دقائق
أحمد خالد صالح

أحمد خالد صالح

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انضم مؤخرا الفنان أحمد خالد صالح لأبطال فيلم “فرقة الموت” بطولة أحمد عز، ومن المفترض أن يبدأ التصوير خلال الفترة القادمة.

وتدور الأحداث خلال فترة الأربعينات وبداية الخمسينات في الصعيد.

فيلم فرقة الموت من بطولة أحمد عز، منة شلبي، بيومي فؤاد، عصام عمر، جيهان الشماشرجي وعدد آخر من الفنانين ومن اخراج أحمد علاء الديب.

من ناحية أخري انضم أحمد خالد صالح مؤخرا، للمشاركة في مسلسل “نقطة سودة”، بطولة أحمد فهمي وناهد السباعي، والمقرر عرضه ضمن موسم أعمال الـ Off Season.

مسلسل “نقطة سودة” مكون من 45 حلقة ومن بطولة أحمد فهمي وناهد السباعي وأحمد خالد صالح، من إخراج محمد أسامة، وتواصل الشركة المنتجة للعمل إبرام التعاقدات مع باقي الأبطال المشاركين به تمهيدًا لتحديد موعد انطلاق التصوير خلال الفترة المقبلة.

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