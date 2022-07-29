أحمد عز لصوت بيروت إنترناشونال: "الكيرة والجن" يعيش في الأذهان

يتحدث النجم المصري أحمد عز لصوت بيروت إنترناشونال عن أحدث أفلامه ” الكيرة والجن” الذي يحقق أعلى الإيرادات في صالت السينما منذ بدء عرضه قبل عيد الأضحى الماضي فيقول ”

عبدالقادر الجن”.. شخصية جديدة تنضم إلى ما يقرب من 50 شخصية أخرى قدمتها في مشواري الفني، ولكنني انجذبت لها بشكل وطريقة مختلفة، فهي المرة الأولى سينمائيا التي أقدم فيها عملا يعتمد على رواية، وإن كنت قدمت هذا من قبل في الدراما التلفزيونية من خلال”أبو عمر المصري”.

ولكنه أكد أن “عبدالقادر” في فيلم “كيرة والجن”، المطروح حاليا في السينمات في مصر والوطن العربي، شخصية غير عادية، وأنه تحمس لها منذ قراءتها في الرواية، فما كتبه المؤلف أحمد مراد أعجبه حتى قبل معرفته بتحويلها لفيلم سينمائي، وأنه سيكون أحد أبطاله. وقال كل عناصر الفيلم تجذب أي فنان ليكون واحدا من المشاركين فيه، بداية من النجوم الكبار الموجودين فيه مثل كريم عبدالعزيز وسيد رجب وهند صبري وغيرهم، بالإضافة إلى جميع ضيوف الشرف.

فقد كان لي الشرف أن أكون متواجدا معهم، كما أن نوعية هذا الفيلم من الأفلام التي تعيش، مثل أفلام الأبيض والأسود التي تعلق بها الجمهور، كما أنني تحمست للشخصية فأنا لم أقدمها من قبل.

و هل قرأ الرواية أو سمعت عنها فأجاب “قرأت الرواية قبل أن يفكر أي شخص في تحويلها لفيلم، وحتى قبل معرفتي بتحويلها لفيلم سينمائي، وكانت من الروايات اللني أعجبتني جدًا وتمنيت إنها تتحول لفيلم سينما. فقد كنت أرى الشخصيات وخيالاتها تتحرك أمامي وقت قراءتها، فقد قدمت الرواية الحالة النفسية لكل شخصية فيها.

وبعد ذلك تفاجأت باتصال من مروان حامد يبلغني أنه سيحول الرواية لفيلم ويريد مني المشاركة فيه. سعدت جدا بالشخصية التي أقدمها في الرواية، ثم بدأت جلسات العمل والحمدلله خلصنا على خير.وهو يعرف جيدا ماذا يريد أن يفعل في أي عمل، ويركز في عمله بشكل كبير لذلك يكون العمل النهائي متميزا، وهو مخرج كبير وأعماله تتحدث عنه. فقد أعطى للفيلم ثقلا مهماً وكبيرا؛ فهو من المخرِجين الموهوبين الذين يستطيعون أن يخرِجوا من أبطال العمل أفضل ما لديهم من طاقات تمثيلية.كما أن 3 سنوات من التحضيرات والتصوير تخللتها بعض التعطيلات بسبب كورونا وغيرها، بالإضافة إلى وجود كم كبير من الديكورات والتصوير خارج مصر. فقد كانت معظم المشاهد في المجر وسط جو شديد البرودة، وأغلب المشاهد ليلية وبسبب الحقبة الزمنية جعلت التنفيذ صعبا بشكل كبير، وغيرها من التفاصيل والتحديات التي واجهناها لتنفيذ هذا العمل. ولكن تَغَلّبنا عليها بالعمل والاجتهاد.

فما تم تقديمه في الفيلم مجهود جَبّار، تُشكر عليه شركة الإنتاج، فأن يكون زمن الفيلم وديكوراته وأزياء أبطاله متوافقة مع الفترة الزمنية التي تم تصوير الفيلم فيها، وهي أكثر من 100 عام، فكل من بالفيلم هم أبطال، سواء من تأليف أو إخراج أو إنتاج أ وفريق العمل بالكامل وهل يشعر بالقلق من الأفلام التي تقدم فترة زمنية محددة، أو بمعني أدق الأعمال التاريخية.

فقال ” الجودة دائما هي ما تجذب الجمهور لأى عمل فني، فلأول مرة يتحدث عمل سينمائي عن حقبة زمنية مختلفة ويناقش الاحتلال، ولكن لا أشعر بالقلق لأن فيلم “كيرة والجن” تعب الجميع من أجل أن يظهر بشكله النهائي. وسؤالك يذكرني بفترة طرح فيلم “الممر” بدور العرض السينمائي، حيث أبدى الكثيرون خشيتهم من عدم تحقيق الفيلم النجاح المرجو منه، كونه ينتمي لنوعية الأفلام الحربية التي تقرر نزولها في موسم عيد الفطر.

ولكنه حقق نجاحاً كبيراً آنذاك على مستوى شباك التذاكر، وكذلك عند عرضه على شاشات التلفزيون. وأعود أكرر مجددا أن الجمهور أصبح واعيا تجاه ما يقدم له من أعمال فنية، ومن هذا المنطلق لا أتوانى عن بذل قصارى جهدي في أعمالي، ويظل عامل النجاح بمثابة كرم إلهي لا يمكن التدخل فيه. وأخيرا أكد أحمد عز أنه بصدد التحضير لتصوير فيلم سينمائي جديد يجمعه بالنجمة ياسمين صبري بعنوان ” صقر المحروسة”.