أحمد فلوكس يرد على إلهام شاهين: لا تحترمين مكانتك

رد الفنان أحمد فلوكس على تصريحات الفنانة إلهام شاهين التي قالتها خلال استضافتها بأحد البرامج التلفزيونية، بأنه يحصل على أكبر من أهميته.

ونشر عبر “إنستغرام”، مقطع فيديو من حديثها مع رد على كلامها، وعلّق قائلاً: “بيعطوني أكثر من حجمي… هذا فيديو به الرد الأمثل على كل ما قلتيه وعلى شخصك ولسانك ليرى الناس بعينهم الحق من الباطل والمريض من السوي ومَن يصعب على مَن”.

وأضاف: “لما أكثر من حجمي… وبعدين فتنة فنية… هو الذي يقول على الملأ كنا بنبوس زمان وأين زمن البوس الجميل أليس هذا يريد الترند؟ وما الذي حصل للدنيا هذه ليست فتنة… وتجعلين شكلنا أمام الناس إننا بقرون لا مؤاخذة”.

وتابع: “أنتِ لا تحترمين سنّك ولا مكانتك ولا أحداً، ونحن ما ذنبنا يطلع شكلنا كذلك… وبعدين فتنة لأني محترم، وترند ماذا الذي أركبه… هل أنا الذي أقول تصريحات فاجرة خارج عاداتنا وتقاليدنا حتى أكون ترند..! هذا أنتِ حتي فرحي كنت ستحتفلين به حتى ينوبك من الحب جانب، وبعدين أضواء إيه يا أستاذة، أنا طول عمري شغلي هو الذي ينورني وليست الجيبة يا افندم، وبعد كل هذا تقولي نفسياً وصعبان عليكِ، طب ووالدك لم يكن صعباناً عليكِ وأنتِ لم تعملي له اعتباراً، وكل الفنانين يصعبون عليكِ، على أساس إن حضرتك عالمة فلك أو عالمة فضاء ونصعب عليكِ”.

وختم منشوره قائلاً: “نشكرك يا مدام إلهام، وبعدين محامي فنانين من حضرتك لماذا، على أساس أن ليس بها رجال فمنتظرين ست هي الحامي لنا، على فكرة هذا السيستم يمشي في البيت عند حضرتك لأنك كبيرة بيتكم وإخوتك، لكن عندنا لا لم أتربى على الذي تقولينه هذا، الرجل عندنا لا مؤاخذة رجل لا ينتظر شيئاً من ست، بل يعزها ويكرمها، بعد كل هذا تقولين لن أرد، عموماً أنا بسبب سنّك ومكانتك لن أرد، والذي بيته من زجاج ماذا يفعل؟”.