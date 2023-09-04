أحمد فهمي للجمهور: إن بعض الظن إثم فعلاً

وجه الفنان أحمد فهمي رسالة لجمهوره من خلال حسابه الرسمي على “إنستغرام”.

وكتب قائلا: “هو ليه لما اكتب رأي على السوشيل ميديا بتترجم إلى أسوأ معنى ليه ممكن يتفهم بيه.. يعني آخر بوست كتبته اننا مش عايشين وسط بني ادمين احنا عايشين وسط لجنة تحكيم ( بصوت الزعيم ) ليه اتاخدت اني بتكلم عن الفن واني بغلط في رأي الجمهور مع انها هزاره بسيطه اوي على الحياة وملوش علاقه نهائي بالفن.. إن بعض الظن إثم فعلا”.

وحقق فهمي نجاحاً كبيراً هذه الفترة من خلال تقديمه مسلسل “سفاح الجيزة” والمسلسل من بطولة أحمد فهمي، باسم سمرة، ركين سعد، ميمي جمال، حنان يوسف، صلاح عبد الله، وإخراج هادي الباجوري.

وتدور أحداث مسلسل “سفاح الجيزة” في إطار مثير وغامض، عن شخصية قذافي فراج عبد العاطي المعروف إعلامياً بلقب “سفاح الجيزة”.

ويلعب دوره النجم أحمد فهمي، والمسلسل مستوحى عن قصة حقيقة واقعية، ويتكون العمل من 8 حلقات فقط.