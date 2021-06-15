أحمد وفيق لـ”صوت بيروت انترناشونال”: نجاح مسلسل “ولاد ناس” أسعدني جداً

فنان من طراز خاص برع فى تقديم العديد من الأدوار المميزة وفي رمضان الماضي برع فى مسلسل “ولاد ناس” واستطاع ان يستحوذ على قلوب المشاهدين فى إتقان دوره، كما لا أحد ينسى دوره فى فيلم “صرخة نملة” أمام النجم عمرو عبد الجليل… انه النجم أحمد وفيق الذى قال لـ”صوت بيروت انترناشونال” عن مسلسله: “موسم رمضان الماضي كان عندى ٤ أعمال وفى النهاية لم انفذ اي واحد منها، لذا قررت ان اغيب الى ان تلقيت اتصالا من المؤلف والمخرج هاني كمال، حيث اخبرني عن مسلسل ” ولاد ناس” وطلب مني ان اقرأ النص وبالفعل اعجبني جدا ووقعت العقد”.

وعن تحضيره للشخصية في مسلسل “ولاد ناس”، قال:” طبعا اطلعت على السيناريو وبعد ان تعمقت بالشخصية وضعت مع المخرج صورة الاب التي سأؤديها” وأضاف :”كنت اريد ان اصل لدور الاب بكل التفاصيل الشخصيه والشكل والإرهاق والذقن والشعر الأبيض كي تكون الشخصيه مقنعه اكتر واقنع نفسي انا شخصياً”.

أما عن مسلسل” زي القمر ” فلم يواجه الفنان أحمد وفيق أي صعوبات واعجب به كثيراً وقال :” كان معي نجمه كبيره وهي إلهام شاهين التي عادت الى الدراما بعد سنوات اعتقد وهذا كان عاملا لنجاح المسلسل وان اتقاسم معها المسلسل اعتبره شرف لي طبعا وأسعدت جدا بالعمل”.

وعن امكانية تكرار سينما المخرج الرحل يوسف شاهين الذي شارك معه في اكثر من فيلم، قال احمد وفيق “هذه السينما لاتعوض فيوسف شاهين شخصيه خاصه جدا على مستوى العالم”، وعن المقارنة بين سينما خالد يوسف بسينما يوسف شاهين كإمتداد لها، أجاب “لا طبعا، الاثنان مختلفان عن بعضهما، كل واحد له شكله وميزته و كلنا استفدنا من استاذ يوسف شاهين”، وعن تجربته في مسلسل “الاختيار٢” قال “تمنيت ان يكون دوري اكبر في هذا العمل المميز اذ من واجب اي فنان ان يقدم اعمالا وطنية بهذا المستوى” .

أما فيما يتعلق بتقييمه لدراما رمضان فقال “دراما رمضان الماضي كان فيه تطور تقني لكن المحتوى يجب ان يكون اقوى”.