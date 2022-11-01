الثلاثاء 7 ربيع الثاني 1444 ﻫ - 1 نوفمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

أخبار سارة جديدة.. حفل غنائي لـ شيرين في هذا التاريخ!

منذ ساعتين
شيرين عبد الوهاب

شيرين عبد الوهاب

A A A
طباعة المقال

لاتزال الى هذه الساعة تتصدر اخبار الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب حديث مواقع التواصل في حين انه تم انتشار في الساعات الماضية، انها في حالة استشفاء حالياً وفق ما أكده نقيب المهن الموسيقية مصطفى كامل مؤخراً.

خرجت أخبار سارة جديدة حول حالتها الصحية، فقد كشف الصحافي المصري هاني عزب، أن صاحبة “مشاعر”، بدأ السماح لها بمشاهدة التلفاز وتحديدا إحدى المنصات فقط.

كما ذكر الصحافي المطلع على أخبار المشاهير، عبر حسابه في “تويتر”، أن شيرين كان لديها حفل في الكويت شهر أكتوبر وتم إلغاءه، مؤكداً أن منظم الحفل اتفق مع إدارة أعمالها على منتصف شهر يناير بشكل مبدئي، مشيرا أن احتمالية خروج الفنانة المصرية من المستشفى أصبح قريب للغاية.

جاءت هذه التطورات بعد أيام قليلة من إعلان نقيب المهن الموسيقية، الفنان مصطفى كامل، عن آخر تطورات حالتها الصحية.

وقال في مداخلة هاتفية مع برنامج “الحكاية” الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب: إن شيرين في حالة استشفاء حالياً، ومدير أعمالها ميمي فؤاد هو من يطمئنه دائماً عليها.

يذكر أن أسرة شيرين كانت فجرت مفاجأة من العيار الثقيل مؤخراً، معلنة إدخالها إلى المستشفى من أجل العلاج من الإدمان وتعاطي المخدرات.

فيما استغاث شقيقها ووالدتها بالجميع لإنقاذها من طليقها حسام حبيب والمنتجة سارة الطباخ، مؤكدين أنهما يحرضانها على تعاطي المخدرات.

وكانت صاحبة “آه يا ليل” تعرضت لأزمات متتالية منذ طلاقها قبل أشهر، بعد زواج استمر من أبريل 2018 وحتى ديسمبر 2021.

    المصدر :
  • وكالات

المزيد من منوعات

العلاقة لا تزال متوترة بين شركة تويتر والملياردير إيلون ماسك
قرار جديد لـ ماسك.. الحسابات الموثقة على تويتر ملزمة بالدفع
البريد الملكي
بسبب خلل إلكتروني.. تسرب معلومات العملاء في موقع "البريد الملكي" البريطاني
سورانا كريستيا
كريستيا تنتقد سياسة أديداس في عقود اللاعبات

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

الصحافي طوني ابي نجم
طوني أبي نجم لـ "بدنا الحقيقة": ميشال عون مدمّر والتاريخ سيلعنه
جبران باسيل
باسيل يُصعّد ويُخيّر الضاحية بينه وبري... فكيف ردّت؟!
وزير الطاقة الدكتور وليد فياض
مكتب الوزير فياض: لا ماريحوانا ولا حشيش وهذا دليل البراءة!