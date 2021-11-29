أخبار سيئة لـ”سان جيرمان”.. نيمار يغيب لـ6 أشهر وغموض حول مبابي

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي تشخيص إصابة لاعبه الدولي البرازيلي نيمار دا سيلفا، والتي تعرض لها في مواجهة سانت إيتيان أمس الأحد في الدوري.

اللاعب البرازيلي غادر المباراة في الشوط الثاني بعد تعرضه لإصابة في القدم اليسرى، والتقارير أشارت إلى غيابه لمدة 6 أشهر.

النادي أصدر بيانًا رسميًا أكد من خلاله تشخيص إصابة نيمار، وهي التواء في الكاحل الأيسر مع التهابات في الأربطة.

وكشف النادي الفرنسي أنه من المتوقع غياب نيمار جونيور لمدة تتراوح بين ٦ إلى ٨ أسابيع، مع انتظار تطور حالته.

وأوضح باريس سان جيرمان أنه سيتم تقييم إصابته مرة أخرى خلال 72 ساعة.

محاولة أخيرة لتجديد عقد مبابي

أفاد تقرير صحفي فرنسي، اليوم الإثنين، بأن باريس سان جيرمان، يستعد للقيام بمحاولة أخيرة لتجديد عقد نجمه كيليان مبابي.

وينتهي تعاقد مبابي في حديقة الأمراء، بنهاية الموسم الجاري، مع وجود أنباء تفيد باتفاقه مع ريال مدريد على الانتقال إليه في الصيف المقبل، في صفقة مجانية.

وبحسب موقع “le10sport” الفرنسي، فإن باريس سان جيرمان برئاسة ناصر الخليفي، على استعداد لفعل أي شيء من أجل الإبقاء على مبابي في حديقة الأمراء، وعدم رحيله مجانًا.

وأضاف التقرير، أن تجديد عقد مبابي بمثابة حلم كبير لإدارة سان جيرمان حاليًا، على الرغم من صعوبة الموقف، خاصة وأن اللاعب يرغب في الانتقال لريال مدريد.

وأشار الموقع إلى أن سان جيرمان يستعد لإغراء مبابي بعرض ضخم من أجل تجديد عقده.

وحاول ريال مدريد ضم مبابي، في الميركاتو الصيفي الماضي، إلا أن باريس سان جيرمان تمسك بالإبقاء عليه، على الرغم من رفض اللاعب تجديد عقده.