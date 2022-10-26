أخبار غير سارة في بايرن ميونخ بشأن "نوير"

أفادت مجلة “كيكر” الألمانية الرياضية، بأن عودة “مانويل نوير”، حارس مرمى بايرن ميونخ للمشاركة مع الفريق، قد تتأجل حتى مواجهة إنتر ميلان الإيطالي يوم الأول من تشرين الثاني، أو أمام هيرتا برلين بعد ذلك بـ4 أيام.

وغاب نوير بسبب الإصابة في الكتف، خلال المباراة التي تعادل فيها فريقه مع بوروسيا دورتموند (2-2)، يوم الثامن من تشرين أول الجاري.

وكان “جوليان ناجلسمان”، المدير الفني للفريق، قد توقع عودته أمام ماينز يوم السبت المقبل في الدوري الألماني.

وكان نوير قد واصل تدريبات الجري الثلاثاء، وقال ناجلسمان: “الجري لم يتسبب في مشكلة الكتف عنده، لن أتوقع أي شيء في الوقت الحالي، الأمر يعود لمانويل ليقرر وفقا لما يشعر به، موعد عودته للعب”.

ويستضيف بايرن ميونخ ضيفه إنتر ميلان في آخر مبارياته بدوري أبطال أوروبا، قبل أن يسافر إلى برلين ليلعب مع هيرتا في الدوري الألماني.