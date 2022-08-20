أخطر أنواع المخلوقات الغازية.. النمل المجنون يغزو الهند

تعرض سكان سبع قرى في ولاية تاميل نادو، جنوبي الهند، لغزو ما يسمى بالنمل المجنون، والذي تسبب لهم في أضرار بالغة.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” عن سكان القرى قولهم بأنهم يعانون من غزو النمل المجنون، حيث تهاجم تلك الحشرات ماشيتهم وتؤثر على المحاصيل الزراعية، ما يعرض مصدر رزقهم للخطر.

يشار إلى أن الاتحاد الدولي للطبيعة يصنف النمل المجنون ضمن أخطر أنواع المخلوقات الغازية، حيث أنه لا يعض أو يلدغ كما هو معروف عن النمل التقليدي، بل يرش حمض الفورميك، والذي يمكن أن يسبب تفاعلات.

يوجد النمل المجنون عادة في المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية، وتمتاز حركته بالعشوائية حين يشعر بالإزعاج، ويقول الدكتور برونوي بايديا، المتخصص في علم الحشرات، إن النمل المجنون “ليس لديه أي أغذية مفضلة، فهو يأكل أي شيء وكل شيء، بل قد يتغذى على أنواع أخرى من النمل وعلى النحل والدبابير.

سلفام، مزارع يبلغ من العمر الـ55 عاما، وهو أحد سكان القرى المتضررة، يقول إنه “بمجرد أن نقترب من الغابة، يتسلق النمل علينا، مما يتسبب في تهيج جلدي وبثور. لا يمكننا حتى حمل الماء للشرب لأنه يتجمع فيها أيضا، لا نعرف ماذا نفعل”.

ويشتكي رعاة الماشية من النمل المجنون الذي أجبرهم على إخلاء قراهم، فبعد أن كانوا يعيشون بالقرب من الغابة أخلوا قراهم بسبب الغزو.

وقال الدكتور سينجاموثو، الطبيب البيطري الحكومي، إن النمل المجنون “يشبه النمل الطبيعي، ولا نعرف لماذا انتشر، كما أننا لا نفهم كيفية السيطرة عليه”، إلا أن القرويين قالوا إن ماشيتهم وحتى الثعابين والأرانب قد ماتت بعد أن هاجمها هذا النمل.