الأحد 1 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 25 ديسمبر 2022 |
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أخيرًا.. بنزيما يتخلى عن ضمادة اليد الشهيرة

منذ 5 دقائق
كريم بنزيما

كريم بنزيما

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بعد أن اعتاد على ارتدائها لسنوات، تخلى المهاجم الفرنسي كريم بنزيما نجم ريال مدريد عن ضمادة اليد الشهيرة التي كان يرتديها أثناء المباريات.

وظهر كريم بنزيما دون الضمادة الشهيرة في مباراة ريال مدريد الودية أمام خيتافي استعدادًا لاستئناف الدوري الإسباني بعد فترة توقف بسبب كأس العالم 2022.

 

ولعدة سنوات كان بنزيما يشارك في المباريات وهو يرتدي ضمادة بيضاء تلف يده اليمنى.

وسبب ارتداء بنزيما للضمادة هو معاناته من كسر في الإصبع الأصغر، خلال مباراة ريال مدريد أمام ريال بيتيس في الدوري الإسباني عام 2019.

وكانت الإصابة بعد كرة مشتركة بين بنزيما ومارك بارترا مدافع ريال بيتيس، ما أدى لكسر إصبع بنزيما.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة بلد الوليد يوم الجمعة 30 ديسمبر في الجولة الـ15 من الدوري الإسباني، ثم سيلاقي ريال مدريد منافسه كاسيرينيو في دور الـ32 من كأس إسبانيا.

ويملك ريال مدريد 35 نقطة من 14 مباراة ويحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني ويتأخر بنقطتين عن المتصدر برشلونة.

وسجل بنزيما الموسم الحالي 7 أهداف وصنع هدفًا في 15 مباراة مع ريال مدريد.

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