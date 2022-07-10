أخي فوق الشجرة.. رامز جلال يطرح بوستر فيلمه الجديد

طرح الفنان رامز جلال عبر موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام” بوستر فيلمه الجديد “أخي فوق الشجرة”.

ونشر البوستر عبر فيسبوك وكتب: فيلم “أخي فوق الشجرة” قريبا وكل سنة وانتوا طيبين وعيد أضحى سعيد علينا جميعا اللهم آمين يارب”.

يذكر ان انتهى رامز جلال الفترة الماضية، من تصوير عدد من مشاهد فيلمه الجديد “نصي الحلو”، قبل توقف العمل بسبب انشغاله بتصوير برنامجه “رامز موڤي ستار”، الذي انتهى عرضه في شهر رمضان الكريم، على أن يستكمل التصوير خلال الأسابيع القادمة.

وقال حمدي الميرغني في تصريحات خاصة: “سعيد جدًا بالمشاركة في فيلم نصي الحلو مع رامز جلال، وأجسد خلال أحداث العمل شخصية محامي يتعرض للعديد من المواقف الكوميدية”.

ويعرض لحمدي الميرغني حالياً فيلم “زومبي” ويشاركه بطولته كل من: علي ربيع، كريم عفيفي، هاجر أحمد، ويزو، عارفة عبدالرسول، سامي مغاوري، بسنت صيام، محمد محمود، وعدد آخر من النجوم وضيوف الشرف، ومن تأليف أمين جمال وإخراج عمرو صلاح.

ويظهر علي ربيع خلال أحداث العمل بشخصية مطرب المهرجانات حمادة بطة، الذي يملك فرقة موسيقية، ويسعى لتحقيق النجاحات بها، والوصول إلى العديد من الأحلام مع شاعر الأغاني حمدي الميرغني، الذي يسافر معه بصحبة أعضاء الفرقة الغنائية إلى المنصورة، وتتعطل السيارة بهما في الطريق ويدخلان مدينة مليئة بالزومبي، كما يظهر عمرو عبدالجليل كضيف شرف ويلعب دور تاجر سلاح