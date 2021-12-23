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أدناهم فقد 10 مليار دولار.. هؤلاء أكبر الخاسرين في 2021

منذ 17 ساعة
صورة تعبيرية

صورة تعبيرية

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أصدرت مجلة “فوربس” الأمريكية المهتمة بشؤون المال والأعمال قائمة بـ 10 مليارديرات، صنفتهم كأكبر الخاسرين في 2021.

ولفتت المجلة إلى أن مليارديرات الصين نالوا النصيب الأكبر من الخسائر، وفقا للإحصائيات الخاصة بأثرياء العالم عن الفترة من 31 ديسمبر 2020 حتى الـ 10 من ديسمبر 2021، مشيرة إلى أن 6 منهم بين قائمة أكثر 10 خاسرين في عام 2021.

  • كولين تشينغ هوانغ: ملياردير صيني خسر 40.2 مليار دولار وأصبح لا يمتلك سوى 22.4 مليار دولار.
  • جاك ما: ملياردير صيني خسر 21.4 مليار دولار وأصبح لا يمتلك سوى 37 مليار دولار.
  • شو جياين: ملياردير صيني خسر 18 مليار دولار وأصبح لا يمتلك سوى 9.1 مليار دولار.
  • تشانغ جونغ: ملياردير سنغافوري خسر 15.9 مليار دولار وأصبح لا يمتلك سوى 7.6 مليار دولار.
  • تاداشي ياناي: ملياردير ياباني خسر 14 مليار دولار وأصبح لا يمتلك سوى 30.4 مليار دولار.
  • لي جون: ملياردير صيني خسر 14 مليار دولار وأصبح لا يمتلك سوى 16.3 مليار دولار فقط.
  • ماسایوشی سون: ملياردير ياباني خسر 13.6 مليار دولار وأصبح لا يمتلك سوى 25.1 مليار دولار.
  • دانيال غيلبرت: ملياردير أمريكي خسر 13.2 مليار دولار وأصبح لا يمتلك سوى 29.2 مليار دولار.
  • تشانغ بانغشين: ملياردير صيني خسر 11.3 مليار دولار وأصبح لا يمتلك سوى 1.2 مليار دولار.
  • تشونغ هويجوان: هي ملياردير صيني خسرت 10.4 مليار دولار وأصبحت لا تمتلك سوى 10 مليارات دولار.

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