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أديداس تعتزم إنهاء شراكتها مع كانييه وست

منذ 12 دقيقة
كاني ويست

كاني ويست

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قالت وكالة بلومبرج، الثلاثاء، نقلا عن مصادر مطلعة إن شركة أديداس الألمانية لتصنيع المستلزمات الرياضية تخطط لإنهاء شراكتها مع كانييه وست، وذلك عقب سلسلة من التصرفات العدوانية من مغني الراب ومصمم الأزياء الأمريكي.

وأضاف التقرير أن أديداس قد تبكّر في الإعلان عن التحرك ليكون اليوم الثلاثاء.

ولم ترد الشركة على طلب للتعليق من رويترز، بينما لم يرد محامي وست على طلب للتعليق.

ووضعت أديداس الشراكة تحت المراجعة في وقت سابق هذا الشهر “بعد جهود متكررة لحل الموقف”.

وأثار وست الجدل في الشهور الماضية من خلال إعلانه إنهاء شراكات كبرى واصطدامه مع مشاهير آخرين على وسائل التواصل الاجتماعي.

وجرى تقييد حسابيه على تويتر وإنستجرام، وأعلنت منصتا التواصل الاجتماعي أنهما ستحذفان منشوراته التي ندد بها مستخدمو الإنترنت وقالوا إنها معادية للسامية.

كما اتهم شركة أديداس بسرقة تصميماته لاستخدامها في منتجاتها الخاصة.

    المصدر :
  • رويترز

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