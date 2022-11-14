أديل تستخدم تقنية "باهظة الثمن" لحماية صوتها خلال حفلها

تستعد النجمة العالمية أديل لإقامة حفلها المرتقب في لاس فيغاس، وقبل حفلتها الموسيقية، اتبع منظمو الحدث إجراءات صارمة لحماية صوتها، حيث يقال إن المغنية الحائزة على جائزة غرامي ستستخدم تكنولوجيا بقيمة 776 ألف دولار لحماية صوتها خلال حفل فيغاس، حسبما ذكر موقع .geo.tv.

وأديل 34 عامًا التي أجلت حفلها في الكولوسيوم في قصر قيصر في يناير قبل 24 ساعة فقط من ليلة الافتتاح بسبب Covid-19، ستنزل على خشبة المسرح يوم الجمعة، 18 نوفمبر لسلسلة حفلات تستمر ثلاثة أشهر.

وأفادت الأنباء أن موقع The Sin City قد قام بتركيب نظام “معقد” يضمن لها “أفضل هواء ممكن” أثناء غنائها.

وقام Caesars Palace بتركيب تقنية خاصة بقيمة 400 ألف إسترليني “فقاعة” خلف الكواليس لحماية صوت النجم الشهير.

قال مصدر لـ The Mirror، “يعمل النظام من خلال الجمع بين مزيلات الرطوبة ووحدات التنقية وتشتيت جزيئات الماء ومراوح التبريد في غرفة التحضير ثم توجيه هذا الهواء حول المرحلة عندما تؤدي..اي ستحصل أديل على أفضل هواء ممكن لحماية صوتها”.

والجدير بالذكر أنه في عام 2011، احتاجت أديل إلى عملية جراحية بعد اصابة في أحبالها الصوتية.