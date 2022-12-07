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أذربيجان تستضيف أول سباقات السرعة في موسم فورمولا 1

منذ 42 دقيقة
الفورملا 1

الفورملا 1

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أعلن منظمو بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات، الأربعاء، أن حلبة باكو سيتي بأذربيجان ستستضيف أول سباق سرعة من أصل ستة ستقام الموسم المقبل.

وتقام سباقات السرعة الخمسة الأخرى في النمسا وبلجيكا وقطر وأمريكا والبرازيل.

ويقام سباق جائزة أذربيجان الكبرى بين 28 و30 أبريل نيسان، وسباق النمسا بين 30 يونيو حزيران والثاني من يوليو تموز وبلجيكا بين 28 و30 يوليو وقطر بين السادس والثامن من أكتوبر تشرين الأول وأمريكا بين 20 و22 أكتوبر والبرازيل بين الثالث والخامس من نوفمبر تشرين الثاني.

وتستضيف أذربيجان وبلجيكا وقطر وأمريكا سباقات سرعة للمرة الأولى.

وغابت قطر عن جدول منافسات العام الجاري بسبب استضافتها لكأس العالم لكرة القدم.

وتضاعف عدد سباقات السرعة من ثلاثة هذا الموسم أقيمت في إيطاليا والنمسا والبرازيل.

ويقام سباق السرعة لمسافة 100 كيلومتر يوم السبت فيما يتم تحديد مراكز الانطلاق لسباق السرعة في تجارب يوم الجمعة.

وقال منظمو البطولة إن اختيار المواقع جاء بعد تقييم الحلبات التي توفر أفضل فرص للتجاوز وقطاعات عالية السرعة.

وقال ستيفانو دومينيكالي الرئيس التنفيذي لفورمولا 1 “رأينا ردود فعل إيجابية كبيرة على سباقات السرعة خلال أول عامين من تطبيقها”.

وأضاف “استحداث سباق السرعة أدى إلى ثلاثة أيام من المنافسة ما يوفر قدرا أكبر من التسلية لجماهير الرياضة وكذلك قيمة مضافة لجميع الأطراف المعنية من الفرق ومحطات البث والشركاء والحلبات”.

    المصدر :
  • رويترز

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