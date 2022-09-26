أراوخو مدافع برشلونة سيخضع لجراحة في الفخذ

أعلن برشلونة المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، الاثنين، أن مدافعه رونالد أراوخو سيخضع لجراحة في فنلندا بعد تعرضه لإصابة في الفخذ خلال مشاركته مع منتخب بلاده أوروجواي.

وأصيب أراوخو في هزيمة أوروجواي 1-صفر وديا خارج أرضها أمام إيران يوم الجمعة الماضي واضطر لمغادرة الملعب بعد خمس دقائق.

وقال برشلونة عبر موقعه على الإنترنت “سيخضع أراوخو لعملية جراحية في الفخذ الأيمن في فنلندا يوم الأربعاء، وذلك تحت إشراف أطباء نادي برشلونة”.

ويخضع أراوخو (23 عاما)، الذي شارك في سبع مباريات مع برشلونة هذا الموسم، للجراحة قبل أقل من شهرين على انطلاق كأس العالم في قطر.

لكن تقارير إعلامية إسبانية لم تستبعد مشاركته في البطولة التي تنطلق في 19 نوفمبر تشرين الثاني المقبل.

وكان 4 لاعبين من برشلونة تعرضوا لإصابات مع بلادهم في التوقف الدولي الحالي، وهم الفرنسي جول كوندي والأوروجواياني رونالد أراخو والثاني الهولندي فرينكي دي يونج وممفيس ديباي، ليعودوا إلى ناديهم خلال الساعات القليلة الماضية.

لم تتوقف إصابات برشلونة عند هذا الرباعي، إذ أكد ديديه ديشامب مدرب منتخب فرنسا أن عثمان ديمبلي نجم الفريق الكتالوني ومنتخب “الديوك” يعاني هو الآخر من إصابة على مستوى الساق.

ولم يكشف ديشامب موقف ديمبلي من المشاركة في المباراة المقبلة لمنتخب فرنسا التي يواجه فيها الدنمارك يوم الأحد المقبل بالجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري الأمم الأوروبية.

وبات من المتوقع أن يفقد برشلونة الثلاثي كوندي وديباي وأراخو لمدة شهر على الأقل، بينما لم يتم تحديد مدة غياب دي يونج حتى الآن.