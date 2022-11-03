أرسنال يتصدر مجموعته بالدوري الأوروبي لكرة القدم

منح هدف كيران تيرني في الشوط الأول الفوز 1-صفر لفريقه أرسنال على ضيفه زوريخ وصدارة المجموعة الأولى في الدوري الأوروبي لكرة القدم (الخميس 3-11-2022)، لكن مانشستر يونايتد سيكتفي بالمركز الثاني في مجموعته وسيخوض مواجهة فاصلة في فبراير شباط المقبل.

وسجل تيرني هدفا رائعا بتسديدة من مدى بعيد ليمنح أرسنال الفوز في مباراة سيطر عليها إلى حد كبير لكنه اضطر لتحمل ضغط الفريق السويسري في النهاية ليختتم مباريات المجموعة برصيد 15 نقطة بفارق نقطتين عن أيندهوفن الهولندي صاحب المركز الثاني.

وسجل الشاب أليخاندرو جارناتشو هدفه الأول مع مانشستر يونايتد بعد 17 دقيقة عندما استقبل تمريرة رائعة من كريستيانو رونالدو أمام المرمى ووضع اللاعب البالغ من العمر 18 عاما الكرة في الشبكة ليقود الفريق للفوز 1-صفر على ملعب ريال سوسيداد.

لكن هذا الفوز لم يكن كافيا لإزاحة الفريق الإسباني من صدارة المجموعة الخامسة ليحتل فريق المدرب إريك تن هاج المركز الثاني بفارق الأهداف.

ويتأهل متصدرو المجموعات الثمانية إلى دور الستة عشر بينما يتنافس أصحاب المركز الثاني وعددهم ثمانية في جولة فاصلة ستقام في فبراير شباط المقبل في مواجهة ثمانية فرق احتلت المركز الثالث ضمن مجموعات دوري أبطال أوروبا مع احتمال مواجهة منافسين من بينهم أياكس أمستردام وبرشلونة ويوفنتوس وستقام قرعة المرحلة القادمة يوم الاثنين المقبل.

ورفض أرسنال استغلال العديد من الفرص لمضاعفة تقدمه وكاد يدفع الثمن.

وأبعد جابرييل جيسوس دون قصد تسديدة كانت في طريقها للمرمى عبر زميله فابيو فييرا عندما سددها على بُعد أمتار قليلة من الحارس يانيك بريشر.

وسجل زوريخ هدفا من هجمة نادرة على مرمى أصحاب الأرض في الشوط الثاني، لكن الحكم ألغاه بداعي تسلل أدريان جيريرو، كما أهدر الضيوف عدة فرص في وقت متأخر لإدراك التعادل.

ومنح هدف ألفونس سامبستيد بالخطأ في مرماه واخر من يوهان باكايوكو الفوز لإيندهوفن 2-1 على بودو/جليمت الذي احتل المركز الثالث في المجموعة ذاتها.

وأحرز لورينتسو بليجريني هدفين من ركلتي جزاء في الشوط الثاني ليقود روما لتحويل تأخره بهدف أمام ضيفه البلغاري لودوجوريتس للفوز 3-1 واحتلال المركز الثاني في المجموعة الثالثة التي تصدرها ريال بيتيس.

وفاز فناربخشه 2-صفر على دينامو كييف الأوكراني في بولندا ليتصدر المجموعة الثانية متقدما على ستاد رين، بينما ودع الفريق الأوكراني البطولة بعد احتلال المركز الرابع والأخير.

وسجل البديل سانتياجو خيمنيز الهدف الوحيد في فوز فينوورد على لاتسيو 1-صفر ليتصدر المجموعة السادسة، حيث حصدت الأندية الأربعة ثماني نقاط.

وحصل ميتيالاند الدنمركي على المركز الثاني بعد فوزه على شتورم جراتس النمساوي 2-صفر، وسينتقل لاتسيو إلى دوري المؤتمر بعد أن حل بالمركز الثالث.

وأحرز كيفن فولاند ثلاثية لموناكو ليفوز على رد ستار بلجراد 4-1 ويحتل المركز الثاني في المجموعة الثامنة ويخوض مواجهة فاصلة.

وتأهل فرنسفاروش المجري متصدر المجموعة الثامنة لدور 16 رغم خسارته 1-صفر أمام طرابزون سبور الذي سينتقل للعب في دوري المؤتمر.

ومنح هدفان متأخران من المصري مصطفى محمد ولودوفيك بلاس الفوز لنانت 2-صفر على أولمبياكوس بيريوس والمركز الثاني في مجموعته التي تصدرها فرايبورج.