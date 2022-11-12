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أرسنال يتفوق على ولفرهامبتون ويوسع الفارق في صدارة الدوري الإنجليزي

منذ ساعة واحدة
شعار نادي أرسنال

شعار نادي أرسنال

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تفوق أرسنال على ولفرهامبتون واندرارز 2-صفر بفضل هدفي مارتن أوديجارد، ليوسع الفارق في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إلى خمس نقاط قبل توقف المسابقة بسبب إقامة كأس العالم.

وتقدم لاعب الوسط النرويجي بالهدف الأول لأرسنال بعدما قابل تمريرة عرضية من الجانب الأيسر من فابيو فييرا في الدقيقة 55.

وبعد 20 دقيقة إضافية، سجل أوديجارد الهدف الثاني بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

وبات رصيد أرسنال 37 نقطة على القمة وبفارق خمس نقاط عن مانشستر سيتي حامل اللقب وصاحب المركز الثاني الذي خسر على أرضه 2-1 أمام برنتفورد في وقت سابق اليوم السبت.

ورغم أن جماهير ولفرهامبتون حاولت مساعدة الفريق، فإنه خرج بيوم سيء آخر وتجمد رصيده عند عشر نقاط في ذيل الترتيب.

وتابع يولن لوبتيجي مدرب ولفرهامبتون الجديد المباراة من المدرجات وقبل أن يتولى مهام عمله في الأيام المقبلة.

    المصدر :
  • رويترز

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