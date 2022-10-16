أرسنال يحافظ على صدارة الدوري الإنجليزي

أذاق أرسنال منافسه ليدز يونايتد خسارته الأولى على ملعبه في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بالفوز عليه 1-صفر في ملعب إيلاند رود اليوم الأحد ليحافظ على القمة ويواصل بدايته المثالية.

وفي مباراة توقفت لمدة 38 دقيقة بعد البداية بقليل بسبب انقطاع في التيار الكهربائي، كان أرسنال تحت ضغط كبير من ليدز الذي حاول التسجيل بجدية خلال الشوط الأول.

وافتتح بوكايو ساكا التسجيل لأرسنال على عكس سير اللعب في الدقيقة 35 بعدما تلقى تمريرة مارتن أوديجارد وسدد الكرة من زاوية ضيقة داخل شباك الحارس إيان ميلييه.

وحصل ليدز على فرصة للتعادل بعد لمسة يد من وليام صليبا مدافع أرسنال، واحتسبت ركبة الجزاء بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد، لكن المهاجم باتريك بامفورد أهدر الركلة.

واحتسب الحكم ركلة جزاء أخرى لصاحب الأرض في الثواني الأخيرة وطرد المدافع جابرييل بعدما أسقط بامفورد أرضا لكن بعد مراجعة حكم الفيديو اتضح أن المهاجم دفع منافسه أولا ليتراجع الحكم عن قراره.

ولم يقدم أرسنال أي لمحات هجومية في الشوط الثاني واكتفى بالصمود أمام هجمات ليدز لكنه خرج بالنقاط الثلاث وترك ليدز في المركز 15 برصيد تسع نقاط وبفارق نقطة واحدة عن منطقة الهبوط.