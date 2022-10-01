أرسنال يحتفظ بصدارة الدوري الإنجليزي

فاز أرسنال على أرضه 3-1 على جاره توتنهام هوتسبير بفضل أهداف توماس بارتي وجابرييل جيسوس وجرانيت تشاكا، ليحتفظ بموقعه في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم السبت.

وأحرز هاري كين هدف توتنهام الوحيد ليضيف مزيدا من الأرقام القياسية إلى حصيلته بينما فشل فريقه في تحقيق أول فوز على الجار في الدوري منذ 12 عاما.

وأصبح كين بهدفه اليوم أول لاعب يحرز 100 هدف خارج ملعبه في الدوري الممتاز.

وبهذا الانتصار يكون أرسنال، الذي يقوده المدرب الإسباني ميكل أرتيتا، فاز في سبع من أول ثماني جولات في البطولة وحاليا يتفوق بفارق أربع نقاط على مانشستر سيتي حامل اللقب وصاحب المركز الثاني والذي سيواجه جاره مانشستر يونايتد غدا الأحد سبتمبر\ايلول 2022.

وفي البداية تميزت المباراة بالندية بعد أن عادل كين من نقطة الجزاء النتيجة بعد مرور أكثر قليلا من 30 دقيقة عقب تقدم أصحاب الأرض عن طريق بارتي في الدقيقة 20.

ونجح أرسنال في التقدم مجددا في الدقيقة 49 عندما استغل جيسوس سوء التنسيق بين حارس مرمى توتنهام هوجو لوريس والمدافع كريستيان روميرو وأرسل الكرة إلى داخل الشباك بسهولة.

وطرد حكم المباراة لاعب توتنهام إيمرسون رويال ببطاقة حمراء مباشرة بسبب خشونته تجاه جابرييل مارتينيلي في الدقيقة 62 قبل أن يضيف تشاكا الهدف الثالث لصاحب الأرض.

وسادت أجواء احتفالية في استاد الإمارات بعدما وصل أرسنال إلى النقطة 21.

وكان توتنهام، الذي خسر للمرة الأولى في الدوري هذا الموسم، في حاجة لفوز ليتصدر الترتيب، لكنه أخفق في تحقيق ثاني انتصاراته على ملعب أرسنال في 30 مباراة بالدوري. ويحتل توتنهام المركز الثالث برصيد 17 نقطة.

وسيشكو توتنهام من قرار الحكم بطرد رويال، لكن لا يوجد ما يبرر اعتراضه على النتيجة، إذ أنه لم يلعب بالمستوى المطلوب من جديد خارج القواعد أمام منافسه الشرس.

وخسر توتنهام خمسة من آخر ست مباريات على ملعب أرسنال في الدوري رغم أن توتنهام أنهى المواسم الستة الأخيرة في مركز أفضل أرسنال.

وقال تشاكا “بداية من الشوط الثاني، أعتقد أننا كنا الطرف الأفضل”، مشيرا “بعد أن استقبلنا الهدف الأول، عانينا بعض الشيء، ولكن في الشوط الثاني كنا أفضل بكثير وأنا سعيد جدا بتسجيل أول هدف لي في مباراة قمة وبمساعدة الفريق على الفوز”.

بدأت المباراة بقوة، إذ سدد جابرييل مارتينيلي في إطار المرمى من الخارج، بينما تصدى آرون رامسديل حارس مرمى أرسنال لمحاولة البرازيلي ريتشارليسون.

وتألق بارتي، الذي كانت تدور شكوك حول مشاركته في اللقاء بسبب الإصابة، ليمنح فريقه التقدم.

وتلقى بارتي كرة عرضية من المدافع بن وايت خارج المنطقة قبل أن يطلق تسديدة قوية بقدمه اليمنى داخل الشباك.

وبدا توتنهام خطيرا في الهجمات المرتدة وأخطأت تسديدة إيفان بريشيتش المرمى قبل أن يرتكب جابرييل خطأ ضد ريتشارليسون داخل المنطقة.

ومن علامة الجزاء، سجل كين بهدوء محرزا هدفه رقم 15 في قمة شمال لندن ويعزز رقمه القياسي. وهذا الهدف 44 الذي يسجله كين في مباريات القمة في لندن، متخطيا الرقم القياسي لتييري هنري برصيد 43.

ولفترة ما، بدا أرسنال تحت الضغط مع زيادة ثقة توتنهام، ولكن كل شيء تغير مع بداية الشوط الثاني.

وبدأ توتنهام الشوط الثاني متراجع وتصدى لوريس لتسديدة بوكايو ساكا، ووصلت الكرة نحو روميرو الذي أعادها إلى حارس مرماه، لكنها أفلتت من يد الحارس الفرنسي لتصل إلى جيسوس ويسجل بسهولة.

وهذا الهدف الخامس هذا الموسم للاعب البرازيلي الذي لم يكن ضمن تشكيلة منتخب بلاده الشهر الماضي.

وتراجع أداء توتنهام بعد طرد المدافع رويال، وتمكن تشاكا من تسجيل الهدف الثالث من تسديدة منخفضة بعد مجهود من زميله مارتينيلي، ما دفع جماهير توتنهام لمغادرة المدرجات مبكرا.