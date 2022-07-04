أرسنال يحصّن تشكيلته بضمّ غابرييل جيسوس

كشف أرسنال المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم تعاقده مع اللاعب البرازيلي “غابرييل جيسوس” مهاجم مانشستر سيتي لفترة طويلة.

وفيما لم يكشف الطرفان عن التفاصيل المالي، ذكرت تقارير وسائل إعلام بريطانية أن أرسنال حصل على خدمات اللاعب الدولي البرازيلي البالغ 25 عاما مقابل 45 مليون جنيه إسترليني (54.54 مليون دولار).

وسبق لجيسوس العمل مع ميكل أرتيتا مدرب أرسنال حين كان الإسباني يعمل مدربًا مساعدًا لبيب جوارديولا مدرب سيتي بين 2016 و2019.

وقال أرتيتا في بيان “السعادة لا تسعني. قام النادي بعمل رائع بالتعاقد مع لاعب في مكانة جيسوس”.

وأضاف: “أعرف جيسوس جيدا جدا ونتابعه عن قرب في الدوري الإنجليزي الممتاز حيث حقق نجاحا كبيرا هنا”.

كذلك أكد أن النادي يسعى للتعاقد مع لاعب في مركزه منذ فترة طويلة. و”نجحنا في الحصول على خدمات لاعب كلنا نحتاجه. السعادة لا تسعنا”.

وخاض جيسوس 236 مباراة وسجل 95 هدفًا مع سيتي وفاز بأربعة ألقاب للدوري الإنجليزي الممتاز وبثلاثة ألقاب لكأس الرابطة وبلقب لكأس الاتحاد الإنجليزي