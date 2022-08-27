السبت 29 محرم 1444 ﻫ - 27 أغسطس 2022 |
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أرسنال يحقق فوزه الرابع في الدوري الإنجليزي

منذ 13 دقيقة
فريق أرسنال

فريق أرسنال

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واصل أرسنال انتصاراته عندما حقق فوزه الرابع على التوالي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم وحول تأخره ليهزم ضيفه فولهام 2-1 بفضل هدف متأخر من جابرييل اليوم السبت ليحافظ على الصدارة.

وتمتع أصحاب الأرض باستحواذ ساحق لكن جابرييل ارتكب خطأ فادحا سمح لألكسندر ميتروفيتش بوضع فولهام، الذي لم يخسر من قبل هذا الموسم، في المقدمة بالدقيقة 56.

وكان هذا هو الهدف رقم 100 لميتروفيتش مع فولهام لكن أرسنال تأخر ثماني دقائق فقط حيث أدرك القائد مارتن أوديجارد التعادل بتسديدة غيرت اتجاهها وسكنت الشباك.

وكاد ميتروفيتش أن يعيد فولهام للمقدمة بضربة رأس، لكن ضغط أرسنال المتأخر أسفر عن خروج حارسه السابق بيرند لينو من مرماه ولمس الكرة إثر ركلة ركنية سمحت لجابرييل بتحويلها إلى المرمى.

ولم يكن أرسنال في أفضل حالاته أمام فولهام المكافح، الذي كان ينبغي أن يدرك التعادل عبرل ناثانيل تشالوباه في وقت متأخر، لكنه ظل في الصدارة برصيد 12 نقطة من أربع مباريات بفارق نقطتين عن حامل اللقب مانشستر سيتي وبرايتون آند هوف ألبيون.

    المصدر :
  • رويترز

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