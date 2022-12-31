أرسنال يحكم قبضته على صدارة البريمرليغ بالفوز على برايتون

هز بوكايو ساكا وإيدي نكيتياه الشباك في فوز أرسنال المتصدر 4-2 على مضيفه برايتون أند هوف ألبيون، السبت، في آخر جولات الدوري الإنجليزي الممتاز في 2022 ليوسع الفارق الذي يفصله عن أقرب منافسيه إلى سبع نقاط.

ويتصدر أرسنال الترتيب برصيد 43 نقطة مستغلا تعثر أقرب منافسيه مانشستر سيتي (36 نقطة) صاحب المركز الثاني الذي تعادل 1-1 مع إيفرتون، ونيوكاسل يونايتد (34 نقطة) ثالث الترتيب الذي تعادل سلبيا مع ليدز.

افتتح ساكا التسجيل بعد دقيقتين من بداية المباراة، وأضاف مارتن أوديجارد الهدف الثاني قبل نهاية الشوط الأول. وأحرز نكيتياه الهدف الثالث في مطلع الشوط الثاني ليبدو أرسنال في طريقه لفوز سهل.

لكن كاورو ميتوما قلص الفارق في الدقيقة 65، قبل أن يحرز جابرييل مارتينيلي الهدف الرابع لأرسنال. ولم يفقد برايتون الأمل وأحرز إيفان فيرجسون الهدف الثاني في نهاية مثيرة.

وهز ميتوما الشباك في الدقيقة 89 لكن الحكم ألغى الهدف بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد بداعي التسلل.