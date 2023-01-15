أرسنال يعزز تصدره للدوري الإنجليزي بعد فوز ثمين على توتنهام

قدم أرسنال عرضا رائعا ليفوز 2-صفر على توتنهام هوتسبير في قمة لندنية ويعزز تصدره للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بفارق ثماني نقاط (الأحد 15-1-2023).

وضغط أرسنال هجوميا من البداية وتقدم بهدفين في الشوط الأول، عن طريق الحارس هوجو لوريس بطريق الخطأ في مرماه، بعد محاولة من بوكايو ساكا، وتسديدة رائعة من مارتن أوديجارد.

وظهر توتنهام بشكل أقل كثيرا من أرسنال الذي يعيش حالة تألق مع المدرب ميكل أرتيتا ونجح في تعويض خسارته في ضيافة توتنهام في الملعب ذاته في نتيجة كلفته إنهاء الموسم في المربع الذهبي.

وسيطر أرسنال على الشوط الأول، وصمد بنجاح أمام بعض محاولات توتنهام في الشوط الثاني ليخرج بالنقاط الثلاث.

وسنحت بعض الفرص للمهاجم هاري كين، الذي يحتاج إلى هدف واحد لمعادلة جيمي جريفز الهداف التاريخي لتوتنهام، لكن الحارس آرون رامسديل تألق وحرمه من هز الشباك.

وبات رصيد أرسنال 47 نقطة من 18 مباراة وبفارق ثماني نقاط عن مانشستر سيتي حامل اللقب، بينما يتأخر نيوكاسل يونايتد، الذي خاض مباراة واحدة إضافية، ومانشستر يونايتد بنقطة واحدة أخرى.

ويأتي توتنهام خامسا برصيد 33 نقطة من 19 مباراة.

فرصة سهلة

صنع أرسنال أول فرصة سهلة بعد مرور سبع دقائق عندما وجد المهاجم إيدي نكيتياه نفسه في مواجهة المرمى لكنه سدد كرة أرضية قوية أنقذها الحارس لوريس.

وبعد سبع دقائق أخرى، أرسل ساكا كرة عرضية من الجانب الأيمن، لكن لوريس حولها في مرماه بطريق الخطأ، ليسجل هدفا في مرماه لأول مرة في 354 مباراة بالدوري الإنجليزي.

وسيطر أرسنال بشكل شبه كامل واقترب أوديجارد من إضافة الهدف الثاني لكنه سدد كرة قوية أبعدها الحارس لوريس.

وبعد وقت قصير، أطلق توماس بارتي لاعب وسط أرسنال تسديدة هائلة مباشرة من خارج منطقة الجزاء وارتدت من القائم، وسط ترقب من أكثر من 60 ألف متفرج في ليلة باردة في لندن.

وعزز أرسنال تقدمه في الدقيقة 36 عندما استحوذ أوديجارد على الكرة خارج المنطقة وأطلق تسديدة قوية في شباك الحارس لوريس.

وصنع توتنهام فرصة نادرة قبل الاستراحة بفضل ضربة رأس من كين بعد تمريرة بيير-إميل هويبرج، لكن الحارس رامسديل أنقذ مرماه.

وسدد كين كرة أخرى قوية بعد الاستراحة تصدى لها رامسديل.

لكن رغم المحاولات الهجومية، ومشاركة ريتشارليسون لدعم هجوم توتنهام، كان أرسنال الأقرب للتسجيل بواسطة ساكا في الدقيقة 69، لكنه أهدر الفرصة.

وحقق بذلك أرسنال فوزين على توتنهام في موسم واحد للدوري لأول مرة منذ موسم 2013-2014، والأهم أنه عزز تصدره للمسابقة.