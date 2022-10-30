الأحد 5 ربيع الثاني 1444 ﻫ - 30 أكتوبر 2022 |
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أرسنال يعود لقمة دوري إنجلترا بخماسية في شباك فورست

منذ 36 دقيقة
فريق أرسنال

فريق أرسنال

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عاد أرسنال إلى قمة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد فوزه بنتيجة 5-صفر على نوتنجهام فورست في استاد الإمارات، الأحد، لكن هذا جاء بتكلفة باهظة بعض الشيء بعد خروج بوكايو ساكا وهو يعرج في منتصف الشوط الأول.

سجل ريس نيلسون بديل ساكا هدفين إلى جانب أهداف جابرييل مارتينيلي وتوماس بارتي ومارتن أوديجارد، لكن إصابة جناح أرسنال ستكون مصدر قلق كبير للمدرب ميكل أرتيتا ونظيره الإنجليزي جاريث ساوثجيت قبل ثلاثة أسابيع من انطلاق كأس العالم في قطر.

ورفع أرسنال رصيده إلى 31 نقطة من 12 مباراة، متقدما بنقطتين على مانشستر سيتي في حين أن فورست، صاحب المستوى المتراجع، لا يزال قابعا في قاع الجدول برصيد تسع نقاط بعد أن لعب مباراة أكثر.

وكان ساكا مميزا في الدقائق الأولى وأرسل تمريرة عرضية أودعها مارتينيلي برأسه ليفتتح التسجيل. لكن ساكا سقط مصابا بعد فترة وجيزة بعد التحام من رينان لودي لاعب فورست. وحاول ساكا التحامل على نفسه والاستمرار لكنه خرج بعد 27 دقيقة.

كان من المفترض أن يتقدم أرسنال في الشوط الأول لكنه تأكد من حسم النقاط الثلاث خلال أول 15 دقيقة من الشوط الثاني حيث سجل نيلسون هدفين متتاليين، قبل أن يسجل بارتي هدفا رابعا مذهلا بتسديدة من خارج منطقة الجزاء. وسدد أوديجارد لاحقا في الزاوية العليا للمرمى من مسافة قريبة.

وسيتوجه أرسنال في رحلة عبر لندن للقاء مضيفه تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأحد المقبل بينما يستضيف فورست منافسه برنتفورد في اليوم السابق

    المصدر :
  • رويترز

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