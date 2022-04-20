أرسنال ينعش آماله في التأهل لدوري الأبطال بالفوز على تشيلسي

فاز أرسنال 4-2 على تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بفضل هدفين من إيدي نكيتياه، لينعش آمال التأهل لدوري أبطال أوروبا بمواصلة ملاحقه جاره اللندني توتنهام هوتسبير اليوم الأربعاء.

وتقدم أرسنال مرتين في الشوط الأول المثير في ملعب ستامفورد بريدج عن طريق نكيتياه، الذي استغل تمريرة خاطئة من أندرياس كريستنسن، وإميل سميث-رو، بينما تعادل تشيلسي في المرتين بواسطة تيمو فيرنر وسيزار أزبليكويتا.

وأعاد نكيتياه التقدم لأرسنال في الدقيقة 57 بعد ارتباك دفاعي من تياجو سيلفا ومالانج سار، لتصبح النتيجة 3-2، حيث لمس الكرة داخل المرمى من مدى قريب.

واختتم بوكايو ساكا الأهداف من ركلة جزاء حصل عليها بنفسه بعد التعرض لخطأ من أزبليكويتا.

ويأتي أرسنال في المركز الخامس برصيد 57 نقطة، وبفارق الأهداف فقط خلف توتنهام رابع الترتيب.

وبقي تشيلسي ثالثا برصيد 62 نقطة لكنه خاض مباراة واحدة أقل من توتنهام وأرسنال، ولا يزال في طريقه للتأهل إلى دوري الأبطال في الموسم المقبل.