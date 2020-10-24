أرنولد يخضع لعملية جراحية عاجلة ويكشف عن حالته الصحية

خضع نجم أفلام الحركة الأمريكي أرنولد شوارزنغر ، الجمعة، لجراحة قلب مفتوح في غرفة الطوارئ، في إحدى المستشفيات الأمريكية.

وأعلن أرنولد شوارزنيغر، الجمعة، أنه خضع لعملية جراحية جديدة في القلب، لكنه يشعر بأنه في حالة “رائعة”.

وقال نجم فيلم “تيرمينتور” وحاكم ولاية كاليفورنيا السابق على “تويتر”: “أصبح لدي صمام أورطي جديد يتماشى مع الصمام الرئوي الجديد من آخر عملية جراحية لي. أشعر بأنني في حالة رائعة وأمشي بالفعل في شوارع كليفلاند”.

ونشر شوارزنيغر (73 عاما) صورة لنفسه وهو يشير بإبهامه لأعلى من سريره في المستشفى في “كليفلاند كلينك”، وشكر الطاقم الطبي هناك.

وأجريت لشوارزنيغر، الذي ولد بعيب خلقي في القلب، عملية قلب مفتوح طارئة عام 2018 لاستبدال صمام رئوي.

وأصبح الممثل المخضرم أحد أشهر نجوم أفلام الحركة في العالم في الثمانينات، بأفلام منها “كونان ذا باربارين” و”تيرمينتور”، وأفلام كوميدية مثل “توينز”.

وفي عام 2003، انتخب شوارزنيغر حاكما لولاية كاليفورنيا ودافع عن السياسات البيئية، وبعد انتهاء ولايته في 2011 عاد إلى السينما.