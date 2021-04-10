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أزمة البرغوث.. ميسي يسعى لفك "عقدة رونالدو" في الكلاسيكو

10 - أبريل - 2021
ليونيل ميسي

ليونيل ميسي

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سيكون العالم على موعد مساء اليوم مع موقعة “الكلاسيكو” بين ريال مدريد وبرشلونة، التي تأتي في وقت حساس جدا في موسم الدوري الإسباني هذا الموسم، والأمر يحمل أهمية مضاعفة لأسطورة برشلونة ليونيل ميسي.

قائد برشلونة الإسباني سجل 23 هدفا في الدوري هذا الموسم، لكنه يواجه مشكلة حقيقية أمام ريال مدريد في السنوات الأخيرة.

وفشل ميسي في التسجيل أو صناعة الأهداف، في آخر 6 مواجهات أمام الغريم ريال مدريد، أي منذ رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو عن “الملكي”.

وأطلقت الصحافة الإسبانية عبارة “عقدة رونالدو” على أزمة ميسي أمام ريال مدريد، حيث فقد “البرغوث” حسه التهديفي المعتاد أمام ريال مدريد منذ رحيل غريمه الأول رونالدو.

ويمتلك ميسي سجلا رائعا أمام ريال مدريد، حيث سجل 26 هدفا على “الملكي” خلال مشواره الحافل، لكنه عانى كثيرا في السنوات الأخيرة.

وستحمل موقعة “الكلاسيكو” أهمية مضاعفة لميسي مساء السبت، فهو يريد فك عقدة التهديف، كما يريد قيادة فريقه للقب الدوري، في الصراع المحتدم بين برشلونة وريال مدريد وأتلتيكو مدريد.

ويتصدر أتلتيكو ترتيب الدوري بـ66 نقطة، بينما يحل برشلونة ثانيا بـ65 نقطة، وخلفه ريال مدريد بـ63 نقطة.

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