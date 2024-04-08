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أزمة "البلوك" بين منة فضالي وآيتن عامر إلى الواجهة

منذ 9 دقائق
منة فضالي

منة فضالي

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ردت الفنانة المصرية منة فضالي، على تصريحات الفنانة آيتن عامر والتي زعمت فيها مؤخرًا أن فضالي قامت بعمل “بلوك” لها من على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأوضحت منة فضالي في لقائها بأحد البرامج المذاعة عبر موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”: “آيتن عامر أنا معملتهاش بلوك بل بالعكس هي اللي عاملالي بلوك، وأنا اكتشفت أن هي عاملة بلوك، لما كنت داخلة على حسابها عشان أبارك لها على حاجة لقيتها شايله نفسها من عندي”.

وحول وجود أزمة ومشكلة مع آيتن عامر، أوضحت:”هزعل منها ليه أنا معملتلهاش حاجة وهي زعلتني في إيه عشان أزعل منها”، مضيفة: “أنا آخر واحدة ممكن يكون عنده مشاكل نفسية ضد حد”.

كما قالت: “ممكن النهاردة تغلطي فيا وتزعليني أقصى حاجة أعملها ماعبركيش، لكن لا ليا دعوة بيكي ولا أنا أقعد أغلط عليكي ولا أحطك في حساباتي.. أنتي مش في دماغي أساسًا”.

وكانت الفنانة آيتن عامر، قالت في لقائها ببرنامج “العرافة”، مع الإعلامية بسمة وهبة إنّ الفنانة منة فضالي غاضبة منها.

وأضافت: “والله عاملة لي بلوك ومش فاهمة ولا عارفة ليه واستغربت جدا، لقيت حد بعتلي بوست حاجة بتضحك هي مشيرها بدخل على اللينك لقيت الصفحة مقفولة طلعت صفحة منة فضالي”.

يذكر أن منة فضالي شاركت مؤخرا في مسلسل “كوبرا” في سباق رمضان الحالي، وعن كواليس تعاونها لأول مرة مع محمد إمام في المسلسل وتصدرها الترند قالت: “سعيدة إني اشتغلت مع محمد عادل إمام كان في بيننا كيميا والناس حبيتنا أوي، وحسيت إني أعرفه من سنين وإننا اشتغلنا مع بعض قبل كده”.

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