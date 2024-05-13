أزمة جديدة تواجه شيرين.. والأخيرة: هما موقفين الدنيا ليه؟

أزمة بعد أزمة تتعرض لها الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب، فبعد حسام حبيب تواجه الأخيرة حرب من نوع آخر مع إحدى شركات الإنتاج الكبرى

وذلك بعد اتهامها الشركة بتأخير طرح أغانيها، وجاء حديثها خلال لقاءات تلفزيونية عقب حفلها الأخير في الكويت.

وأكد بيان صحافي، اليوم الاثنين، لشيرين عن تطورات الأزمة بينها وبين شركة الإنتاج، أن الخلافات بينهما لم تنتهِ بعد على الرغم من تسديدها 8 ملايين جنيه لصالح الشركة، وسيكون هناك تحرك للنزاع مجددًا بعد تأخر طرح أغاني الفنانة التي أنهت تسجيلها منذ فترة طويلة.

وتابع البيان أن شركة الإنتاج تشترط على شيرين تقديم حفلات فنية فقط بالفترة الحالية، وأن يكون الاتفاق على الحفلات عن طريق الشركة فقط.

وأكدت شيرين في البيان، أن سبب انهيارها الهيستيري في حفلها الأخير بالكويت يعود لتأخير طرح أعمالها الغنائية الجديدة من جانب شركة الإنتاج.

وكانت شيرين قد كشفت في مقطع فيديو خلال تصريحات تلفزيونية عن تأخر طرح الأغاني قائلة: “فيه 3 أغاني جاهزين، وبعدهم بشوية فيه 3 أغاني للصيف، مش عارفه هينزلوا إمتى، مش عارفة هما موقفين الدنيا ليه؟”.

وطرحت شيرين في مطلع فبراير الماضي، أحدث أعمالها الغنائية بعنوان “الدهب” التي تُعد أولى أغنيات ألبومها الجديد التي كانت تستعد لطرحه خلال الفترة المقبلة، والأغنية من كلمات تامر حسين وألحان مدين وتوزيع توما، واعتقد البعض أن طرح الأغنية بمثابة إسدال الستار على الخلافات بين الطرفين التي وصلت لساحات القضاء وحسمت بحكم المحكمة لصالح شركة الإنتاج، ولكن يصر فريق الدفاع عن شيرين على أن هناك سوء تفسير للحكم، وأن شيرين بعد سداد مبلغ الغرامة أصبحت حرة في التعاقد على تقديم حفلات فنية وإصدار ألبومات غنائية.