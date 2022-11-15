الثلاثاء 21 ربيع الثاني 1444 ﻫ - 15 نوفمبر 2022 |
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أزمة رونالدو والشياطين الحمر.. هل يفسخ النادي عقد اللاعب البرتغالي؟

منذ 8 دقائق
كريستيانو رونالدو وتين هاغ

كريستيانو رونالدو وتين هاغ

موقع kooora
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يدرس مانشستر يونايتد، فسخ عقد لاعبه البرتغالي كريستيانو رونالدو، بعد تصريحاته المثيرة ضد إدارة ومسؤولي الفريق.

وحسب ما ورد في صحيفتي “ذا صن” و”ديلي ميل”، فإن إدارة مانشستر يونايتد تدرس الآن من الناحية القانونية، فسخ عقد رونالدو في قلعة أولد ترافورد.

وأشارت “الديلي ميل” إلى أن مانشستر يونايتد يدرس مزاعم رونالدو بأنه يشعر بالخيانة من قبل النادي، وأنه لا يحترم المدرب “إريك تن هاغ”، لمعرفة ما إذا كان هذا يشكّل انتهاكًا لعقده أم لا.

وينتظر مانشستر يونايتد، عرض بقية المقابلة الخاصة برونالدو، والتي ستُبث يومي الأربعاء والخميس، قبل التحرك بشكل نهائي ضد الدون البرتغالي.

الى ذلك، ذكرت الصحيفة البريطانية أن رؤساء المان يونايتد يرفضون فكرة انتقال رونالدو إلى فريق آخر حتى نهاية الموسم، مع تحمّل الشياطين الحمر جزءًا من راتبه، لأنه سينظر إلى الأمر على أنه مكافأة على عدم الولاء.

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