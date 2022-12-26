الأثنين 2 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 26 ديسمبر 2022 |
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أزمة شيرين و"روتانا" مستمرّة.. ماذا كشف مستشارها القانوني؟

منذ 59 دقيقة
الفنانة شيرين عبد الوهاب

الفنانة شيرين عبد الوهاب

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على الرغم من تأكيد مصادر مقربة منها التوصّل إلى حل لها، والاتفاق على بنود جديدة ترضي الطرفين، إلّا أنّه يبدو أنّ أزمة الفنانة شيرين عبد الوهاب مع شركة “روتانا” للإنتاج الفني مستمرّة.

فقد أقيمت الجلسة الثالثة في هذا النزاع القضائي، أول من أمس السبت، بحضور محامي الطرفين، في حين كشف المستشار القانوني لشيرين، في تصريحات خاصة لـ”النهار”، أنّه تم تأجيل الجلسة للمرة الرابعة، وسيتم عقد جلسة أخرى جديدة في 21 كانون الثاني المقبل.

كما أوضح أنّه جاء ذلك بناء على طلب منه لتقديم مستندات جديدة في القضية، ستطّلع عليها هيئة المحكمة.

هذا وجرى حديث، في وقت سابق، أنّ اتفاقًا تم بالفعل بين “روتانا” وشيرين، ولكن لم يتم التعاقد على البنود الجديدة بصورة رسمية، لتستمر سلسلة النزاعات بينهما.

يرجع سبب أزمة شيرين و”روتانا” إلى عدم التزامها ببنود التعاقد الذي وُقِّع بينهما في العام 2019، والتي تلزمها بتنفيذ ألبومين غنائيين وإحياء ثلاث حفلات.

من ناحية أخرى، تستعد شيرين لتسجيل مجموعة جديدة من الأغنيات خلال الفترة المقبلة، كما ستلتقي بجمهورها في حفل غنائيّ كبير في الكويت في 12 كانون الثاني المقبل، ليكون أول حفل فنيّ لها بعد أزمة دخولها المستشفى.

 

 

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